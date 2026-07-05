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Три бригади українських арбітрів працюватимуть на матчах 1-го раунду кваліфікації єврокубків

Олексій Мурзак — 5 липня 2026, 20:56
Три бригади українських арбітрів працюватимуть на матчах 1-го раунду кваліфікації єврокубків
UEFA

Три бригади українських рефері працюватимуть на матчах перших кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів та Ліги конференцій сезону-2026/2027.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

На поєдинку Ліги чемпіонів Арарат (Вірменія) – Рига (Латвія), який відбудеться 7 липня в Абовяні, працюватиме бригада на чолі з Климом Забродою.

На лініях йому допомагатимуть Валентин Куцев та Віталій Скобля. У ролі четвертого судді виступить Андрій Коваленко, а за роботу системи VAR відповідатимуть Денис Шурман та Віктор Копієвський.

На грі Ліги чемпіонів Кайрат (Казахстан) – Сутьєска (Чорногорія), яка пройде 8 липня в Алмати, працюватиме українська бригада на чолі з Дмитром Панчишиним.

На лініях йому допомагатимуть Дмитро Запороженко та Володимир Висоцький. Обов'язки четвертого рефері виконуватиме Олександр Кальонов, а за роботу системи VAR відповідатимуть Микола Балакін та Олексій Деревінський.

На зустрічі Ліги конференцій Петровац (Чорногорія) – Жальгіріс (Литва), яка відбудеться 9 липня в Подгориці, працюватиме вітчизняна четвірка рефері на чолі з Дмитром Кубряком.

На лініях йому допомагатимуть Віктор Нижник та Марина Стрілецька. У ролі четвертого арбітра виступить Максим Скрипник.

Нагадаємо, Динамо в єврокубках стартує у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, перші матчі якого заплановано на 9 липня.

Водночас Полісся та ЛНЗ розпочнуть свої виступи в Європі 23 липня з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. А от чемпіон України Шахтар стартує одразу з загального етапу Ліги чемпіонів. 

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