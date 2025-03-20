Українські арбітри отримали призначення на матч кваліфікації до ЧС-2026

Бригада українських арбітрів отримала призначення на матч відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року між Ліхтенштейном та Північною Македонією.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Головним арбітром матчу призначено Миколу Балакіна, якому допомагатимуть Віктор Матяш та Олександр Беркут. Резервним рефері буде Денис Шурман.

За систему ВАР відповідатимуть Віктор Копієвський та Олексій Деревінський.

Матч Ліхтенштейн – Північна Македонія відбудеться у суботу, 22 березня. Стартовий свисток заплановано на 16:00 за київським часом.

Зазначимо, що раніше Балакін судив матч Олімпіакоса у Лізі Європи, за підсумками якого грецький колектив вилетів з турніру.