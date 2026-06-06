Капітану збірної Іраку влаштували семигодинний допит в американському аеропорті

Служба безпеки аеропорту в американському Чикаго сім годин допитувала капітана збірної Іраку Аймена Хуссейна, який прилетів на підготовку до чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє AS.

Він був єдиним гравцем, якого затримали американські правоохоронні органи. Зазначається, що іракська делегація зробила все від себе залежне, щоб гравця звільнили, проте довелося чекати закінчення слідчих дій всі сім годин, а збірна повернулася до свого розташування без капітана.

Арабські ЗМІ зазначають, що, ймовірно, Хуссейна переплутали з терористом або з особою, яка перебуває в розшуку. Збірна Іраку має зіграти у США проти Венесуели у своєму останньому товариському матчі перед мундіалем. Гра запланована на 10 червня о 4:00 (за київським часом).

Зауважимо, що збірна Іраку вперше з 1986 року виступатиме на чемпіонаті світу. На груповому етапі цьогорічної світової першості на іракців чекають матчі проти Норвегії (17 червня о 1:00 за київським часом), Франції (23 червня о 00:00) та Сенегалу (26 червня о 22:00).

Нагадаємо, що напередодні "Леви Месопотамії" здобули сенсаційну нічию (1:1) у спарингу з Іспанією.