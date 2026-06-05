Шакіра виконає гімн на церемонії відкриття ЧС-2026

Відома колумбійська співачка Шакіра Ісабель Мебарак Ріполл виступить із концертом на стадіоні "Естадіо Ацтека" у Мексиці на церемонії відкриття чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє BBC.

49-річна поп-зірка виконає разом із нігерійським співаком Burna Boy гімн цьогорічного мундіалю "Dai Dai". Також на церемонії виступатимуть колумбійський виконавець J Balvin та південноафриканська співачка Tyla. Ця подія відбудеться 11 червня о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, напередодні Шакіра презентувала повну версію офіційного гімну чемпіонату світу 2026 "Dai Dai".

Зазначимо, що це вже третій гімн футбольної світової першості, який виконує Шакіра. Раніше вона також писала пісні для ЧС-2010 під назвою "Waka Waka" та "La La La" для ЧС-2014.

Зауважимо, що турнір у 2026 році прийматимуть США, Канада та Мексика. Він розпочнеться 11 червня та триватиме до 19 липня.