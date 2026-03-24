Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі відбору Євро-2027 U-21

Українські арбітри отримали призначення на обслуговування матчу відбірного раунду Євро-2027.

Про це інформує офіційний сайт УЄФА.

Бригада арбітрів на чолі з Климом Забродою працюватиме на поєдинку у групі D Андорра – Англія, який відбудеться 27 березня в Андорра-ла-Вельї.

На лініях асистуватимуть Валентин Куцев і Віталій Скобля, а роль четвертого судді виконуватиме Андрій Коваленко.

Зазначимо, що молодіжна збірна України, яка виступає у групі H відбору на Євро-2027, 27 березня зустрінеться з Литвою, а 31 березня зіграє з Угорщиною.

Раніше повідомлялося, що кілька клубів Української Прем'єр-ліги підтримали звернення Полісся в УАФ щодо суддівства.