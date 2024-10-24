Українська арбітриня працюватиме на матчі відбору Євро-2025

Українська асистентка арбітра Світлана Грушко працюватиме в інтернаціональній суддівській бригаді на першому матчі першого раунду плейоф відбору Євро-2025 серед жіночих збірних Словенія — Австрія, який відбудеться 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Головним арбітром виступить Хрістіана Гутева з Болгарії. Ще одним лайнсменом працюватиме литовка Ірина Поздєєва. Четвертим арбітром буде болгарка Крістіна Георгієва, а за роботу системи VAR відповідатимуть Нікола Попова та Васімір Ель-Хатіб також із Болгарії.

Раніше повідомлялося, що матч третього туру основного раунду Ліги конференцій між словенським Целє та турецьким Істанбул Башакшехіром обслужить українська бригада арбітрів на чолі з Олексієм Деревінським із Хмельницького.