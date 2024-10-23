Українська бригада суддів працюватиме на матчі Ліги конференцій

Матч третього туру основного раунду Ліги конференцій між словенським Целє та турецьким Істанбул Башакшехіром обслужить українська бригада суддів на чолі з Олексієм Деревінським із Хмельницького.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Допомагатимуть Деревінському лайнсмени Віктор Матяш та Віктор Нижник. Четвертий арбітр – Денис Шурман. Арбітри VAR – Микола Балакін та Віктор Копієвський.

Матч між Целє та Істанбул Башакшехіром відбудеться в четвер, 24 жовтня у Словенії. Початок – о 19:45 за київським часом.

На початку жовтня Деревінський працював на матчі Ліги націй між Фарерськими островами та Вірменією.

За підсумками минулого сезону УПЛ Деревінський увійшов до трійки найкращих арбітрів чемпіонату України.