Українська бригада суддів працюватиме на матчі Ліги конференцій
Олексій Деревінський
ФК Рух
Матч третього туру основного раунду Ліги конференцій між словенським Целє та турецьким Істанбул Башакшехіром обслужить українська бригада суддів на чолі з Олексієм Деревінським із Хмельницького.
Про це повідомляє сайт УЄФА.
Допомагатимуть Деревінському лайнсмени Віктор Матяш та Віктор Нижник. Четвертий арбітр – Денис Шурман. Арбітри VAR – Микола Балакін та Віктор Копієвський.
Матч між Целє та Істанбул Башакшехіром відбудеться в четвер, 24 жовтня у Словенії. Початок – о 19:45 за київським часом.
На початку жовтня Деревінський працював на матчі Ліги націй між Фарерськими островами та Вірменією.
За підсумками минулого сезону УПЛ Деревінський увійшов до трійки найкращих арбітрів чемпіонату України.