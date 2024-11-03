Змістився і дав у дальній: українець забив молодіжці Манчестер Юнайтед

Український нападник Сандерленда U-21 Тімур Тутєров взяв безпосередню участь у розгромній перемозі над Манчестер Юнайтед.

На 48-й хвилині вихованець Колоса увійшов у чужий штрафний майданчик, змістився в центр і сильно пробив у дальній верхній кут. Гол Тутєрова встановив остаточний рахунок – "чорні коти" розгромно перемогли "червоних дияволів" 5:2.

Нагадаємо, Тутєров перейшов з ковалівського Колоса в Сандерленд у квітні 2023 року. Раніше він вже забивав переможний м’яч Ліверпулю та відзначався у воротах Ньюкасла.

Також зазначимо, що у складі Манчестер Юнайтед грав півзахисник українського походження Зак Бауманн.