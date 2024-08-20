Українському нападнику вистачило хвилини, щоб відзначитися у воротах молодіжки Ньюкасла
Український нападник Сандерленда U-21 Тімур Тутєров врятував свою команду від поразки Ньюкаслу у стартовому турі Прем’єр-ліги 2.
Тутєров з’явився наприкінці зустрічі за рахунку 0:1, і вже через хвилину після виходу на заміну замкнув навіс з флангу. Цей гол приніс "чорним котам" перше очко в новому сезоні.
Нагадаємо, минулого сезону 19-річний форвард забив молодіжці Ліверпуля. Тімур опинився в Сандерленді ще у квітні минулого року. Після того, як Назарій Русин також приєднався до "чорних котів", Тімур допомагав йому з адаптацією та подоланням мовного бар’єру.