Українець Середа претендує на звання "спортсмен року" за версією World Aquatics

Володимир Максименко — 16 жовтня 2025, 09:44
Олексій Середа
Ukrainian Diving Federation

Український стрибун у воду Олексій Середа претендує на звання найкращого спортсмена року за версією World Aquatics.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Разом із 19-річним уродженцем Миколаєва на нагороду претендують Кассіель Руссо (Австралія), Осмар Ольвера (Мексика), Хуан Чао та Зонгуан Ванг (обидва Китай).

У 2025 році Середа виграв три золоті нагороди зі стрибків у воду на чемпіонаті Європи в Антальї – з вишки, з вишки синхроном та у змішаній команді. Ще на рахунку Олексія срібло змішаних змагань Суперфіналу Кубку світу та бронза синхронних стрибків.

Також в активі нашого спортсмена срібло чемпіонату світу з водних видів спорту у Сингапурі – вона стала єдиною у командному заліку України

Раніше Середа поділився думками зі світовими ЗМІ про війну в Україні.

