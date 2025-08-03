Середа здобув срібло чемпіонату світу з водних видів спорту

Українець Олексій Середа здобув срібну медаль чемпіонату світу з водних видів спорту.

В категорії стрибків у воду з 10 метрів взяло участь 12 спортсменів, які виконали по шість спроб.

Після перших трьох стрибків Середа посідав четверте проміжне місце, а четвертий стрибок став один з кращих у виконанні українця – за нього він отримав 88 балів.

П'ятий стрибок Середа виконав на 86 балів, а головний конкурент Олексія, Кассієль Руссо, отримав за свою спробу 91 бал.

Під час шостого стрибка мексиканець Вілларс набрав 98 очок і обійшов українця, але тимчасово – свою спробу Середа виконав на 91.80 очок.

Свою останню спробу Кассієль Руссо виконав на 99.9 балів, знову випередивши Олексія.

Відзначимо також наймолодшого спортсмена змагання – 14-річного Реньє Чжао, який виконав свій останній стрибок на 88.20.

За підсумками усіх спроб змагання виграв все ж австралієць Руссо, а Олексій Середа із загальним результатом 515.20 очок здобув срібло. Зазначимо, що це єдина медаль для України на ЧС-2025.

Для Середи ця медаль стала п'ятою на рівні чемпіонатів світу. У 2024 році спортсмен здобув дві бронзові нагороди у Досі – одну в особистому змаганні й одну у синхронних стрибках.

Також українець вигравав срібло ЧС-2023 у Фукуоці та у Будапешті у 2022 році.

Раніше на чемпіонаті світу-2025 Олексій Середа в парі з Марком Гриценком посів п'яте місце у стрибках з 10 метрів.