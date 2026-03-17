Циганков потрапив у команду тижня в Ла Лізі

Олег Дідух — 17 березня 2026, 17:58
Циганков потрапив у команду тижня в Ла Лізі
Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков потрапив у символічну збірну 28 туру іспанської Ла Ліги за версією популярного статистичного порталу WhoScored.

У 28 турі Ла Ліги Жирона вдома розгромила Атлетик Більбао з рахунком 3:0. Циганков у тому матчі зробив дві гольові передачі та отримав від WhoScored оцінку в 8,4 бала.

Окрім українця, до символічної збірної 28 туру Ла Ліги потрапили ще два гравці Жирони – голкіпер Пауло Гассаніга та захисник Уго Рінкон, який відрив рахунок у матчі.

Сумарно Циганков у нинішньому сезоні провів 24 матчі на клубному рівні. У них він забив шість голів та віддав чотири асисти.

Каталонський клуб наразі посідає 12 місце в турнірній таблиці Ла Ліги. У наступному турі чемпіонату Іспанії Жирона 21 березня гратиме проти Осасуни.

Віктор Циганков

