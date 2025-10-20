Українець Оліченко забив за Баварію U-19

18-річний український півзахисник Богдан Оліченко відзначився забитим м’ячем у складі Баварії U-19.

Молодий футболіст допоміг мюнхенській команді здобути перемогу над Унтерхахінгом U-19 у 9-му турі молодіжного чемпіонату Німеччини.

Гол українця на 78-й хвилині фактично поставив крапку в матчі, закривши всі питання щодо переможця. Підсумковий рахунок зустрічі – 4:2 на користь Баварії.

У поточному сезоні Богдан Оліченко провів 9 матчів за Баварію U-19, у яких записав до свого активу 3 голи та 3 асисти.

Чемпіонат Німеччини U-19. 9-й тур

18 жовтня

Унтерхахінг U-19 – Баварія U-19 – 2:4 (0:3)

Голи: 0:1 – Кардозо (10), 0:2 – Кардозо (32), 0:3 – Кардозо (45+1), 1:3 – Краттенмахер (76), 1:4 – Оліченко (78), 2:4 – Вайсс (90+2)

Богдан Оліченко народився 18 січня 2007 року. Вихованець академії Шахтаря, згодом приєднався до академії Баварії, де виступає за команду U-19.

