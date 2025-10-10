Баварія може продовжити контракт з Ноєром

Мюнхенська Баварія у грудні проведе переговори щодо майбутнього свого багаторічного основного воротаря Мануеля Нойєра.

Про це повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Взимку тоді клуб планує визначити початковий напрямок у питанні нового контракту.

Наразі жодного рішення ще не ухвалено, і ситуація залишається повністю відкритою. Однак важливим фактором стане те, чи погодиться Нойєр знову продовжити свою угоду після 2026 року.

Станом на зараз у сезоні 2025/26 Нойєр зіграв 6 матчів у Бундеслізі.За інформацією джерела, якщо Нойєр підпише новий контракт, повноцінний продаж Александера Нюбеля буде розглядатися як дуже ймовірний варіант.

Нюбель, який вважається можливим наступником Нойєра, зараз перебуває в оренді, однак його майбутнє безпосередньо залежить від рішення капітана Баварії.

Також Баварія розглядає можливість підписання голкіпера Мілану Майка Меньяна у випадку, якщо Ноєр покине клуб.