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Українець номінований у символічну команду сезону АПЛ

Владислав Уткін — 21 травня, 12:52
Українець номінований у символічну команду сезону АПЛ

Захисник Борнмута Ілля Забарний потрапив у список номінантів на потрапляння у команду сезону Англійської Прем'єр-ліги за версією вболівальників.

На офіційному сайті АПЛ було опубліковано повний перелік претендентів.

Українець потрапив у список із 10 центральних захисників. Окрім Іллі на позиції центрбека номінації отримали Йоакім Андерсен (Крістал Пелес), Джерред Брентвейт, Джеймс Тарковські (обидва – Евертон), Габріел Магальяес, Вільям Саліба (обидва – Арсенал), Муріло (Ноттінгем Форест), Фабіан Шер (Ньюкасл), Мікі ван де Вен (Тоттенгем) та Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль).

Місце у символічній команді отримають лише два центральні захисники. Проголосувати за Забарного можна за цим посиланням.

Нагадаємо, український захисник став найкращим гравцем Борнмута в сезоні-2023/24.
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Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний

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