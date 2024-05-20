Забарний подякував уболівальникам за сезон: Наступна зупинка — Євро

Захисник Борнмута Ілля Забарний звернувся до вболівальників після 38-го туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/2024.

Пост із подякою фанатам український центрбек виклав у Instagram.

«Хочу подякувати всім за цей сезон, він був неймовірним! Наступна зупинка – Євро», – написав Забарний.

У нинішньому сезоні Ілля відіграв 42 матчі за "вишень" та забив 1 гол. Зазначимо, що Борнмут посів 12 місце та набрав рекордні 48 очок в АПЛ.

Європейська першість пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Вже відомі всі його учасники та навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.