Перший гол у сезоні: Сидорчук забив за Вестерло у грі зі Стандардом

Український півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук відзначився голом у матчі чемпіонату Бельгії проти Стандарда.

Українець на 87-й хвилині увірвався у штрафний майданчик суперника та пробив поміж ніг голкіпера. Його м'яч врятував команду від поразки.

Для Сидорчука це перший гол у сезоні-2024/25. Гравець востаннє відзначався у листопаді 2023 року.

Чемпіонат Бельгії – Ліга Жупіле

Група Ліги конференцій, 4 тур, 19 квітня

Стандард – Вестерло 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 59 Екерт, 1:1 – 87 Сидорчук

У поточному сезоні 33-річний гравець провів за бельгійський клуб 13 матчів. Його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро.

Раніше півзахисник розповів про можливість повернення у київське Динамо.