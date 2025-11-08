Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ванат та Циганков – в основі Жирони на матч з Алавесом

Володимир Максименко — 8 листопада 2025, 14:09
Ванат та Циганков – в основі Жирони на матч з Алавесом
Віктор Циганков
Жирона

Головний тренер Жирони Мічел визначився зі стартовим складом на матч 12-го туру Ла Ліги проти Алавеса.

Про це повідомила пресслужба каталонців.

Так, з перших хвилин на поле вийдуть Владислав Ванат та Віктор Циганков, а ось Владислав Крапивцов залишився в запасі.

Поєдинок Жирони та Алавеса розпочнеться о 15:00 за київським часом. Наразі "біло-червоні" посідають 20 місце у турнірній таблиці, набравши лише 7 очок.

На рахунку Циганкова цього сезону шість матчів (1+1) у складі Жирони, а Ванат за 9 матчів забив три голи та віддав один асист у складі команди.

Раніше Владислав Ванат розповів, як він ставиться до критики на свою адресу.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов

Жирона

Ванат та Циганков протистоятимуть Алавесу, Миколенко зіграє проти Фулгема: розклад матчів українців
Ванат – про критику: Я і сам знаю, коли зіграв добре, а коли погано
Саутгемптон підпише експівзахисника Барселони та Жирони
Крапивцов: Жироні потрібен час
На відміну від українців, вони підтримують тебе: Ванат порівняв іспанських та українських фанатів

Останні новини