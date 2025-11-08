Ванат та Циганков – в основі Жирони на матч з Алавесом

Головний тренер Жирони Мічел визначився зі стартовим складом на матч 12-го туру Ла Ліги проти Алавеса.

Про це повідомила пресслужба каталонців.

Так, з перших хвилин на поле вийдуть Владислав Ванат та Віктор Циганков, а ось Владислав Крапивцов залишився в запасі.

Поєдинок Жирони та Алавеса розпочнеться о 15:00 за київським часом. Наразі "біло-червоні" посідають 20 місце у турнірній таблиці, набравши лише 7 очок.

На рахунку Циганкова цього сезону шість матчів (1+1) у складі Жирони, а Ванат за 9 матчів забив три голи та віддав один асист у складі команди.

Раніше Владислав Ванат розповів, як він ставиться до критики на свою адресу.