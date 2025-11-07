Українська правда
Ванат – про критику: Я і сам знаю, коли зіграв добре, а коли погано

Володимир Варуха — 7 листопада 2025, 23:54
Владислав Ванат

Нападник збірної України Владислав Ванат, який виступає за іспанську Жирону, розповів, як ставиться до критики у свою адресу. Футболіст зізнався, що не звертає на неї уваги.

Слова гравця цитує ВЗБІРНА.

"Для чого мені це читати? Я і сам знаю, коли я гарно зіграв, а коли погано, і мені не потрібна думка сторонніх людей. Це, мені здається, для когось підходить, комусь треба самому просто побути, це індивідуально. Мені, наприклад, психолог не треба. Може, комусь треба – це його справи, і це нормально", – сказав форвард Жирони.

У поточному сезоні Ванат провів 8 матчів за Жирону в Ла Лізі.

Нагадаємо, влітку Владислав перейшов до іспанського клубу з київського Динамо та вже встиг закріпитися в основному складі команди.

Раніше Владислав Ванат порівняв українських та іспанських вболівальників.

