Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Крапивцов та Циганков – в основі Жирони на останній матч сезону Ла Ліги

Володимир Максименко — 25 травня 2025, 14:19
Крапивцов та Циганков – в основі Жирони на останній матч сезону Ла Ліги
Віктор Циганков
Getty Images

Воротар Владислав Крапивцом та вінгер Віктор Циганков потрапили до основного складу команди на матч 38 туру Ла Ліги проти Атлетико.

Про це повідомила пресслужба колективу.

Для 19-річного голкіпера це друга поява на полі в сезоні-2024/25. Крапивцов дебютував за Жирону в матчі проти Реал Сосьєдаду, пропустивши три голи та здійснивши чотири сейви.

Стартовий свисток поєдинку Жирона – Атлетико пролунає о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Владислав Крапивцов та Жирона уклали угоду ще взимку, вона розрахована до літа 2029 року.

Раніше головний тренер "біло-червоних" Мічел висловився про дебютний поєдинок українського воротаря.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков Атлетико Мадрид Владислав Крапивцов

Віктор Циганков

Без Довбика та Миколенка: Ребров оголосив склад збірної України на матчі турніру Canadian Shield
Красава: Жирона українською привітала Крапивцова з дебютом у матчі проти Сосьєдада
Циганков асистував, Крапивцов дебютував, Лунін допоміг Реалу перемогти: оцінки українців у матчах Ла Ліги
Крапивцов та Циганков не врятували Жирону від поразки Сосьєдаду, Барселона програла Вільярреалу
Президент Жирони визначився з майбутнім Мічела на посаді головного тренера

Останні новини