Крапивцов та Циганков – в основі Жирони на останній матч сезону Ла Ліги

Воротар Владислав Крапивцом та вінгер Віктор Циганков потрапили до основного складу команди на матч 38 туру Ла Ліги проти Атлетико.

Про це повідомила пресслужба колективу.

Для 19-річного голкіпера це друга поява на полі в сезоні-2024/25. Крапивцов дебютував за Жирону в матчі проти Реал Сосьєдаду, пропустивши три голи та здійснивши чотири сейви.

Стартовий свисток поєдинку Жирона – Атлетико пролунає о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Владислав Крапивцов та Жирона уклали угоду ще взимку, вона розрахована до літа 2029 року.

Раніше головний тренер "біло-червоних" Мічел висловився про дебютний поєдинок українського воротаря.