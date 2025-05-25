Крапивцов та Циганков – в основі Жирони на останній матч сезону Ла Ліги
Віктор Циганков
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Воротар Владислав Крапивцом та вінгер Віктор Циганков потрапили до основного складу команди на матч 38 туру Ла Ліги проти Атлетико.
Про це повідомила пресслужба колективу.
Для 19-річного голкіпера це друга поява на полі в сезоні-2024/25. Крапивцов дебютував за Жирону в матчі проти Реал Сосьєдаду, пропустивши три голи та здійснивши чотири сейви.
Стартовий свисток поєдинку Жирона – Атлетико пролунає о 15:00 за київським часом.
Нагадаємо, що Владислав Крапивцов та Жирона уклали угоду ще взимку, вона розрахована до літа 2029 року.
Раніше головний тренер "біло-червоних" Мічел висловився про дебютний поєдинок українського воротаря.