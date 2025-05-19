Мічел оцінив дебют українського голкіпера за Жирону
Владислав Крапивцов
x.com/GironaFC
Головний тренер Жирони Мічел оцінив дебют за першу команду українського голкіпера Владислава Крапивцова.
Цитує наставника пресслужба клубу.
Українець пропустив 3 голи у матчі з Реал Сосьєдадом, проте зумів зробити 4 сейви, одного разу вдало вийти з воріт, а також здійснити 16 дальніх передач (7 точних).
"Команда добре грала. Ми зіграли хороший матч і не заслуговували на поразку. Реал Сосьєдад також добре зіграв, але нічия була б справедливішим результатом.
Ми дуже впевнені у Владі. Він перебуває у чудових кондиціях, і команді потрібно було побачити його характер у матчі. Я задоволений його грою", – розповів Крапивцов.
Нагадаємо, що Владислав Крапивцов та Жирона уклали угоду ще взимку, вона розрахована до літа 2029 року.