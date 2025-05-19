Мічел оцінив дебют українського голкіпера за Жирону

Головний тренер Жирони Мічел оцінив дебют за першу команду українського голкіпера Владислава Крапивцова.

Цитує наставника пресслужба клубу.

Українець пропустив 3 голи у матчі з Реал Сосьєдадом, проте зумів зробити 4 сейви, одного разу вдало вийти з воріт, а також здійснити 16 дальніх передач (7 точних).

"Команда добре грала. Ми зіграли хороший матч і не заслуговували на поразку. Реал Сосьєдад також добре зіграв, але нічия була б справедливішим результатом.

Ми дуже впевнені у Владі. Він перебуває у чудових кондиціях, і команді потрібно було побачити його характер у матчі. Я задоволений його грою", – розповів Крапивцов.