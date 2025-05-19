Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мічел оцінив дебют українського голкіпера за Жирону

Олександр Булава — 19 травня 2025, 19:59
Мічел оцінив дебют українського голкіпера за Жирону
Владислав Крапивцов
x.com/GironaFC

Головний тренер Жирони Мічел оцінив дебют за першу команду українського голкіпера Владислава Крапивцова.

Цитує наставника пресслужба клубу.

Українець пропустив 3 голи у матчі з Реал Сосьєдадом, проте зумів зробити 4 сейви, одного разу вдало вийти з воріт, а також здійснити 16 дальніх передач (7 точних).

"Команда добре грала. Ми зіграли хороший матч і не заслуговували на поразку. Реал Сосьєдад також добре зіграв, але нічия була б справедливішим результатом.

Ми дуже впевнені у Владі. Він перебуває у чудових кондиціях, і команді потрібно було побачити його характер у матчі. Я задоволений його грою", – розповів Крапивцов.

Нагадаємо, що Владислав Крапивцов та Жирона уклали угоду ще взимку, вона розрахована до літа 2029 року.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Мічел Санчес Владислав Крапивцов

Жирона

Без Довбика та Миколенка: Ребров оголосив склад збірної України на матчі турніру Canadian Shield
Красава: Жирона українською привітала Крапивцова з дебютом у матчі проти Сосьєдада
Циганков асистував, Крапивцов дебютував, Лунін допоміг Реалу перемогти: оцінки українців у матчах Ла Ліги
Крапивцов та Циганков не врятували Жирону від поразки Сосьєдаду, Барселона програла Вільярреалу
Крапивцов дебютує за Жирону у матчі з Реал Сосьєдадом

Останні новини