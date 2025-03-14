Україна обіграла Ісландію у відборі до Євро-2025

Національна жіноча збірна України WU-17 у третьому поєдинку в межах другого відбіркового раунду до Євро-2025 обіграла команду Ісландії.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Ісландки першими вийшли вперед на 24-й хвилині, проте українки могли зрівняти рахунок ще до перерви, зокрема в поперечину поцілила Артеменко.

У другій половині зустрічі "синьо-жовті" змогли переломити хід зустрічі завдяки голам Леспух і Колодій.

Перемога дозволила українкам зберегти прописку в Лізі А.

Відбір до Євро 2025, третій етап

Іспанія, Картахена

Україна (WU-17) – Ісландія (WU-17) 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Йоганнесдоттір, 1:1 – 61 Леспух, 2:1 – 87 Колодій

Нагадаємо в першому турі Україна поступилась чинним чемпіонкам Європи, збірній Іспанії (1:2), а у другий матч програла Бельгії (0:2).