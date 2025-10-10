Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сабо дав пораду Реброву перед матчем з Ісландією

Олександр Булава — 10 жовтня 2025, 19:32
Сабо дав пораду Реброву перед матчем з Ісландією
Йожеф Сабо

Колишній Динамо та збірної України Йожеф Сабо вважає, що наставнику "синьо-жовтих" Сергію Реброву не слід грати з Ісландією у відкритий футбол.

Цитує наставника "Український футбол".

"Якби я був тренером, то точно не грав би з ними у відкритий футбол, атака на атаку. Така тактика успіху в протистоянні з атлетично сильними суперниками успіху не принесе. Думаю, що у плані фізики українці слабші за ісландців.

Я б зіграв від оборони. Потрібна ідеальна дисципліна, міцний, надійний захист, грати активно у пресингу не лише на своїй половині поля, не давати їм м’яч надто багато тримати. Втратили – одразу має бути відбір. От були б ще в нас швидкі форварди, тоді б і в контратаки можна було б тікати, але…Ванат та Довбик не спринтеои", – заявив Сабо.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться у столиці Ісландії, Рейк'явіку, на стадіоні "Лейгардальсведлюр". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Після перших двох турів відбору ЧС-2026 збірна України посідає третє місце квартету D. На старті кваліфікації українська команда програла Франції (0:2), а потім сенсаційно втратила очки, не зумівши переграти Азербайджан (1:1).

Зазначимо, що Чемпіон проводитиме текстову онлайн-трансляцію матчу між збірними Ісландії та України.

Збірна України з футболу Ісландія Йожеф Сабо

Йожеф Сабо

Вони не зіграні – Сабо назвав проблему збірної України
Сабо: Україні буде важко у матчі з Ісландією
Це ненормально: екстренер Динамо – про конфлікт Шовковського та Ярмоленка
Не вміє елементарно м'ячі відбирати, – Сабо розніс Матвієнка за матч проти ЛНЗ
Сабо: Бражку потрібно заново вчитися грати в футбол, Ярмоленко – на пенсію

Останні новини