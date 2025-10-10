Сабо дав пораду Реброву перед матчем з Ісландією

Колишній Динамо та збірної України Йожеф Сабо вважає, що наставнику "синьо-жовтих" Сергію Реброву не слід грати з Ісландією у відкритий футбол.

Цитує наставника "Український футбол".

"Якби я був тренером, то точно не грав би з ними у відкритий футбол, атака на атаку. Така тактика успіху в протистоянні з атлетично сильними суперниками успіху не принесе. Думаю, що у плані фізики українці слабші за ісландців.

Я б зіграв від оборони. Потрібна ідеальна дисципліна, міцний, надійний захист, грати активно у пресингу не лише на своїй половині поля, не давати їм м’яч надто багато тримати. Втратили – одразу має бути відбір. От були б ще в нас швидкі форварди, тоді б і в контратаки можна було б тікати, але…Ванат та Довбик не спринтеои", – заявив Сабо.