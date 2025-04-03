Збірна України зберегла за собою 25 сходинку в оновленому рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

Збірна України з футболу, маючи в активі 1559,81 бала, зберегла за собою 25-те місце. Напередодні підопічні Сергія Реброва провели два матчі проти збірної Бельгії (8).

У першому поєдинку збірна України здобула сенсаційну перемогу з рахунком 3:1, однак у матчі-відповіді "червоні дияволи" взяли реванш та з розгромом перемогли в протистоянні.

Майбутні суперники "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026 змінили своє розташування в рейтингу: Хорватія – 11 (+2), Ісландія – 74 (-4), Азербайджан – 119 (-2).

Рейтинг ФІФА станом на 3 квітня 2024 року

(1) Аргентина – 1886,25 бала; (3) Іспанія – 1854,64; (2) Франція – 1852,71; (4) Англія – 1819,2; (5) Бразилія – 17765,03; (7) Нідерланди – 1752,44; (6) Португалія – 1750,08; (8) Бельгія – 1735,75; (9) Італія – 1718,31; (10) Німеччина – 1716,98;

...

25. Україна – 1559,81.

Раніше ФІФА оновила рейтинг національних жіночих збірних з футболу. В оновленому реєстрі від 6 березня Україна піднялася 34 місце