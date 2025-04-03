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Збірна України зберегла за собою 25 сходинку в оновленому рейтингу ФІФА

Станіслав Лисак — 3 квітня 2025, 13:20
Збірна України зберегла за собою 25 сходинку в оновленому рейтингу ФІФА
УАФ: Дан Балашов

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

Збірна України з футболу, маючи в активі 1559,81 бала, зберегла за собою 25-те місце. Напередодні підопічні Сергія Реброва провели два матчі проти збірної Бельгії (8).

У першому поєдинку збірна України здобула сенсаційну перемогу з рахунком 3:1, однак у матчі-відповіді "червоні дияволи" взяли реванш та з розгромом перемогли в протистоянні.

Майбутні суперники "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026 змінили своє розташування в рейтингу: Хорватія – 11 (+2), Ісландія – 74 (-4), Азербайджан – 119 (-2).

Рейтинг ФІФА станом на 3 квітня 2024 року

  1. (1) Аргентина – 1886,25 бала;
  2. (3) Іспанія – 1854,64;
  3. (2) Франція – 1852,71;
  4. (4) Англія – 1819,2;
  5. (5) Бразилія – 17765,03;
  6. (7) Нідерланди – 1752,44;
  7. (6) Португалія – 1750,08;
  8. (8) Бельгія – 1735,75;
  9. (9) Італія – 1718,31;
  10. (10) Німеччина – 1716,98;

...
25. Україна 1559,81.

Раніше ФІФА оновила рейтинг національних жіночих збірних з футболу. В оновленому реєстрі від 6 березня Україна піднялася 34 місце

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