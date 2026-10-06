Дитячі помилки: захисник Полісся оцінив поразку України від Угорщини

Центральний захисник збірної України Едуард Сарапій пояснив поразку від Угорщини (1:2) у 4-му турі Ліги націй-2026/27 тим, що "синьо-жовтим" не вистачило завершальної передачі та удару.

Про це він розповів в ефірі MEGOGO.

"Багато віддали сил. Зараз ми зайшли до роздягальні – і була така тиша, бо ми віддали все сьогодні на полі, і за гру сьогодні точно не соромно. Прикро, що такий результат, знову програш, але ми сьогодні старалися та викладалися на всі 100", – сказав центрбек.

На думку Сарапія, команда втратила концентрацію у першому пропущеному голі, а друге взяття воріт Анатолій Трубіна Едуард порівняв із м'ячем від Північної Ірландії – знову подача, і знову гравців суперника у штрафному майданчику було більше, аніж українців.

"Так не може бути, і нам тренер наголосив на цьому – що це дитячі помилки, з цим треба працювати та робити висновки", – заявив Сарапій.

Оборонець житомирського Полісся вважає, що результат України за підсумками 4-х турів не є заслуженим. На його думку, вони не награли на поразку у другій зустрічі проти угорців.

Сарапію прикро, що команда посідає лише третє місце у своєму квартеті (4 бали), хоча перед стартом Ліги націй-2026/27 саме Україну вважали фавориткою групи. Підопічні Андреа Мальдери поступаються Північній Ірландії (8 очок) та Угорщині (7 пунктів).

За словами Едуарда, у двох заключних іграх "синьо-жовтим" потрібно витискати максимум.

У листопаді 2026-го Україна зіграє на виїзді проти Північної Ірландії (14 листопада) та 17 листопада прийме Грузію. Початок обох зустрічей – о 21:45 (за київським часом).

Раніше своїми емоціями після другої поспіль поразки поділилися Ігор Краснопір та Роман Яремчук.