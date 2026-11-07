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Сарапій – про виклик до збірної України: Дуже хочу нарешті забити перший гол

Володимир Максименко — 7 листопада 2026, 12:52
Сарапій – про виклик до збірної України: Дуже хочу нарешті забити перший гол
Едуард Сарапій
ФК Полісся

Захисник Полісся Едуард Сарапій висловився про свій виклик до лав національної збірної України.

Коментар футболіста наводить Український футбол.

"Це дуже приємно і важливо, коли тренери бачать, як ти працюєш і граєш. Завдяки хорошим виступам за клуб отримуєш виклик до національної збірної України. Це, звичайно, приємна подія не лише для мене, а й для всієї моєї родини.
Дуже хочу нарешті забити свій перший гол за національну збірну. Це моя особиста мета", – розповів Сарапій.

Також центрбек оцінив силу майбутній суперників "жовто-синіх" у Лізі націй.

"Це хороші команди, але всі розуміють, що нам потрібно перемагати. Тому налаштовуємося лише на дві перемоги. Іншого варіанту в нас просто немає", – резюмував Сарапій.

Свої два наступні матчі збірна України зіграє 14 та 17 листопада – суперниками будуть Північна Ірландія та Грузія відповідно. Старт обох поєдинків заплановано на 21:45 за київським часом.

У групі F в Лізі націй "жовто-сині" наразі посідають третє місце у турнірній таблиці за підсумками чотирьох турів, набравши чотири очки. Від лідера в особі Північної Ірландії українці відстають на чотири залікові бали. 

Раніше головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив рішення не викликати форварда Сандерленда Тімура Тутєрова.

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