Сарапій – про виклик до збірної України: Дуже хочу нарешті забити перший гол

Захисник Полісся Едуард Сарапій висловився про свій виклик до лав національної збірної України.

Коментар футболіста наводить Український футбол.

"Це дуже приємно і важливо, коли тренери бачать, як ти працюєш і граєш. Завдяки хорошим виступам за клуб отримуєш виклик до національної збірної України. Це, звичайно, приємна подія не лише для мене, а й для всієї моєї родини.

Дуже хочу нарешті забити свій перший гол за національну збірну. Це моя особиста мета", – розповів Сарапій.

Також центрбек оцінив силу майбутній суперників "жовто-синіх" у Лізі націй.

" Це хороші команди, але всі розуміють, що нам потрібно перемагати. Тому налаштовуємося лише на дві перемоги. Іншого варіанту в нас просто немає", – резюмував Сарапій.

Свої два наступні матчі збірна України зіграє 14 та 17 листопада – суперниками будуть Північна Ірландія та Грузія відповідно. Старт обох поєдинків заплановано на 21:45 за київським часом.

У групі F в Лізі націй "жовто-сині" наразі посідають третє місце у турнірній таблиці за підсумками чотирьох турів, набравши чотири очки. Від лідера в особі Північної Ірландії українці відстають на чотири залікові бали.

Раніше головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив рішення не викликати форварда Сандерленда Тімура Тутєрова.