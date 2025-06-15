Україна U-21 зіграє з Фінляндією у другому турі Євро-2025

У неділю, 15 червня, відбудеться матч другого туру Євро-2025 між збірними України та Фінляндії до 21 року.

Гра відбудеться на "Кошицка футбольна арена", а стартовий свисток заплановано на 19:00 за київським часом.

У першому турі підопічні Унаї Мельгоси зазнали поразки від Данії в прикрому матчі. Фінляндія своєю чергою втратила перемогу в грі з Нідерландами.

Standings provided by Sofascore

Матч між молодіжними збірними Фінляндії та України U-21 буде доступний для перегляду на ОТТ-платформі MEGOGO. Трансляцію забезпечать підписки "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Також на телеканалі "MEGOGO СПОРТ", який доступний у цифровій ефірній мережі Т2, а також у низці кабельних операторів по всій Україні.

Напередодні голкіпер збірної України Руслан Нещерет поділився думками щодо майбутнього матчу проти Фінляндії.