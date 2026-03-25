Україна U-19 перемогла Північну Ірландію в першому матчі відбору на Євро-2026

Юнацька збірна України U-19 виграла перший матч елітраунду відбору на чемпіонат Європи 2026 з футболу. Підопічні Дмитра Михайленка мінімально перемогли Північну Ірландію з рахунком 1:0.

Переможний гол на 47-й хвилині зустрічі забив півзахисник бельгійського Гента Олександр Сорока.

Елітраунд відбору Євро-2026 (U-19). Група 5

25 березня

Україна (U-19) – Північна Ірландія (U-19) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 47 Сорока

Україна (U-19): Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дігтярь (к), Калюжний, Малов (Оліченко, 80), Сорока (Фещенко, 87), Тютюнов, Каменський (Єсін, 87), Богданов (Бойко, 90+4), Попов (Губенко, 87).

Північна Ірландія (U-19): Грейсі, Сьюелл, Сімпсон, Лікок, Готорн (Девайн, 87), Макклюр (к), М. Вілсон (Керр, 68), Шерідан, Коррі (А.Вілсон, 68), Макговерн, О'Нілл.

Зазначимо, що "синьо-жовті" потрапили до групи 5 елітраунду, де суперниками, окрім Північної Ірландії, будуть збірні Румунії та Казахстану. Поєдинки в семи групах проходитимуть з 23 по 31 березня.

Переможці груп елітраунду приєднаються до господаря континентальної першості Уельсу. Фінальна стадія Євро-2026 проходитиме з 28 червня до 11 липня. Жеребкування фінального турніру заплановано на 16 квітня.

Наступний поєдинок Україна U-19 проведе проти Казахстану. Зустріч відбудеться у суботу, 28 березня. У заявці "синьо-жовтих" 20 гравців народжених до 2007 року, в тому числі вісім легіонерів.