Італія U-19 розгромила Північну Ірландію та виграла групу юнацького Євро-2024

Юнацька збірна Італії U-19 здобула розгромну перемогу над Північною Ірландією в межах другого туру групового етапу Євро-2024 U-19.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0. Італійці достроково виграли групу A, в якій також виступають збірні України та Норвегії, які раніше розписали нульову нічию.

Зазначимо, що в першому турі збірна Італії переграла норвежців (2:1). У "скуадра адзурри" 6 очок після двох ігор, в України, яка зараз посідає друге місце лише два очки. В останньому турі українці та італійці проведуть очний поєдинок.

Чемпіонат Європи 2024 U-19, Північна Ірландія

Груповий етап, другий тур. 18 липня

Північна Ірландія U-19 — Італія U-19 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Дзеролі, 0:2 - 45+2 Камарда, 0:3 - 58 Камарда

Команди, які посядуть перше та друге місця в групі, вийдуть у півфінал чемпіонату Європи. Третє місце припинить боротьбу на турнірі, але, на відміну від четвертого, зможе поборотися за путівку на чемпіонат світу U-20, який відбудеться у 2025 році.