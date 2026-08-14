Збірна України U-16 програла у напруженій боротьбі Болгарії на чемпіонаті Європи

Кадетська збірна України U-16 зазнала поразки від однолітків з Болгарії в матчі за 13-16 місця на другому етапі чемпіонату Європи у Дивізіоні B, який проходить у Північній Македонії.

Зустріч завершилася із рахунком 73:78.

Гра розпочалася для підопічних Володимира Решетника досить таки вдало, українська команда виграла першу чверть із різницею в 9 очок. Проте це лідерство недовго тривало. У другій десятихвилинці болгари здійснили камбек, відігравши 13 очок та вийшовши вперед.

Після такого "холодного душу" збірна України не змогла оговтатися, чим й скористалися суперники, які вже в третій чверті знову перемогли, але вже із різницею в 7 очок.

Вже у заключній частині зустрічі "синьо-жовті" спробували перевернути хід гри на свою користь, і їм це майже вдалося. Наша команда закінчила фінальну чверть із результатом 24:18, проте звитяги у цьому матчі їй це не принесло, оскільки суперники по загальному рахунку все одно випереджали українців на 5 очок.

Найрезультативнішим серед українських гравців став Артем Дьордяй, у якого 22 очка в активі.

Чемпіонат Європи U-16. Дивізіон B

Матч за 13-16 місця, 14 серпня

Україна — Болгарія 73:78 (22:13, 12:25, 15:22, 24:18)

Україна: Дьордяй 22 + 5 підбирань + 2 перехоплення, Попов 16 + 8 підбирань + 3 передачі, Коновніцин 11 + 9 підбирань + 4 перехоплення, Дмитренко 7 + 5 підбирань + 4 передачі - 6 втрат, Бєлявський 0 - 4 втрати — старт, Горбань 7, Топчій 6, Бойко 2, Тимченко 2, Макаревич 0, Супрун 0

Таким чином, збірна України завершить турнір у поєдинку за 15-16 місця проти Угорщини, яка також напередодні програла свій матч. Це протистояння відбудеться 15 серпня о 12:30 (за київським часом).

Нагадаємо, що в попередньому матчі за 9-16 місця команда Володимира Решетника поступилася Словаччині (66:95).