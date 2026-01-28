Нічия у другому спарингу: збірна України U-16 розійшлася миром із Туреччиною

Юнацька збірна України U-16 завершила другий контрольний поєдинок проти однолітків із Туреччини з нічийним рахунком.

У першому таймі господарі поля відкрили рахунок. На 19-й хвилині зустрічі Хактан Йилмаз вивів збірну Туреччини вперед, влучно пробивши головою після розіграшу штрафного.

На 36-й хвилині Єгор Шевченко відновив рівновагу, реалізувавши атаку правим флангом. У компенсований час до другого тайму у ворота української команди було призначено 11-метровий удар, проте голкіпер Дмитро Скакун парирував цей удар, зафіксувавши нічийний результат.

Товариський турнір

28 січня

Україна U-16 – Туреччина U-16 1:1 (0:1)

Голи: 1:0 – 19 Йилмаз, 1:1 – 36 Шевченко

31 січня, відбудеться фінальна гра товариського турніру між Туреччиною та Чехією. Того ж дня підопічні Володимира Самборського планують провести ще один контрольний матч поза межами турніру.

Нагадаємо, що 26 січня, юнацька збірна України U-16 здобула впевнену перемогу над Туреччиною з рахунком 3:1.