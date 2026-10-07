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Збірна України WU-17 зазнала розгромної поразки від Фінляндії на старті відбору Євро-2027

Микола Літвінов — 7 жовтня 2026, 18:28
Збірна України WU-17 зазнала розгромної поразки від Фінляндії на старті відбору Євро-2027
УАФ

Дівоча збірна України WU-17 розгромно поступилась одноліткам з Фінляндії у стартовому матчі першого раунду відбору на чемпіонат Європи 2027 року.

Зустріч завершилася із рахунком 0:4.

За підсумками першого тайму підопічні Людмили Лемешко вже пропустили три голи. Гол забила Тууліанна Артті, а дубль оформила Кертту Коссіла.

Не оговтавшись від такого "теплого" прийому, "синьо-жовті" пропустили ще один м'яч після завершення перерви. Довела матч до розгрому Хельмі-Софія Пальму.

Відбір Євро-2027 (WU-17)
1 раунд, 7 жовтня

Фінляндія WU-17 – Україна WU-17 – 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 36 Коссіла, 2:0 – 40 Артті, 3:0 – 44 Коссіла, 4:0 – 49 Пальму

Далі на команду Людмили Лемешко очікують матчі відбіркового етапу проти Шотландії (10 жовтня о 17:30) та Румунії (13 жовтня о 15:00).

Зауважимо, що збірна Україна виступає у квартеті A6. За підсумками першого раунду відбору у Лізі А вилітають у нижчий дивізіон команди, які посіли четверте місце.

У другому етапі Ліги А визначаться сім збірних-учасниць чемпіонату Європи, який проходитиме з 9-го по 22 травня 2027 року. Варто зазначити, що Фінляндія є країною-господаркою цієї європейської першості, тому її участь на турнірі гарантована, попри результат у груповому етапі.

Нагадаємо, що в червні цього року збірна України WU-19 здолала у серії пенальті Угорщину в межах товариського поєдинку.

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