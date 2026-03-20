Ми нічого не можемо з цим зробити, – тренер Швеції відреагував на кадрові втрати перед грою проти України

Головний тренер збірної Швеції з футболу Грем Поттер висловився щодо найближчої гри проти України у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 та кадрових втрат перед березневими матчами.

Його цитує сайт Асоціації футболу Швеції.

Наставник розповів, що на його команду чекатиме дуже важкий поєдинок. Тому їм потрібен хороший план, аби вийти до фіналу плейоф. Поттер додав, що він та його тренерський штаб мають чітку ідею щодо того, як пройти підопічних Сергія Реброва.

Коуч шведської національної команди запевнив, що ніяк не може вплинути на відновлення травмованих гравців.

"Ми нічого не можемо з цим зробити. Сумно втрачати гравців через травми, але так буває зі всіма командами. У нас дуже хороша група гравців, я вірю в склад і впевнений, що ми разом знайдемо правильні рішення та зосередимося на нашому завданні. У нас хороше поєднання досвіду та таланту", – заявив Поттер.

Також головний тренер збірної Швеції висловився щодо потрапляння у заявку півзахисника англійського Тоттенгема Лукаса Бергваля, який ризикував пропустити березневі ігри через ушкодження.

"Це дуже добре для нього, для нас і для шведського футболу, що Лукас з нами. Він півзахисник високого міжнародного рівня. Він добре працював у Тоттенгемі під час реабілітації", – додав тренер шведів.

Відзначимо, що до основної заявки потрапили 26 футболістів. У ній не знайшлося місця форварду Ліверпуля Александеру Ісаку та вінгеру Тоттенгема Деяну Кулушевськи, які не встигли відновитися від ушкоджень.

Півфінал плейоф відбору на ЧС-2026 Україна – Швеція відбудеться 26 березня. Початок – о 21:45 (за київським часом). Якщо підопічні Реброва здобудуть перемогу, то вийдуть у фінал на тріумфатора протистояння Албанія – Польща. Фінальна гра відбудеться 31 березня.

Додамо, що Сергій Ребров вже визначився із заявкою на березневі матчі, де вже відбулася зміна. Травмованого Максима Таловєрова замінив оборонець житомирського Полісся Едуард Сарапій.