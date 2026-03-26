Екстренер Чорноморця спрогнозував стартовий склад України на матч проти Швеції

Колишній головний тренер одеського Чорноморця Олександр Кучер, який має за своєю спиною понад 50 матчів за збірну України у статусі футболіста, поділився думкою щодо стартового складу, який може обрати Сергій Ребров на матч проти Швеції.

Його слова наводить Meta.

Він запевнив, що йому складно робити такий прогноз, але склав стартову одинадцятку "синьо-жовтих".

"У воротах Трубін. Лінія захисту буде виглядати так: Миколенко, Бондар, Забарний, Михайличенко. У центрі поля – Калюжний, Ярмолюк, Судаков. На флангах – Циганков та Зубков, а на вістрі, гадаю, Ванат", – сказав Кучер.

Відзначимо, що вранці, 26 березня, з'явилась заявка збірної України, у яку не потрапив дебютант Борис Крушинський, а також обидва дискваліфіковані гравці – Юхим Конопля та Руслан Малиновським.

Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня. Початок – о 21:45 (за київським часом). "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння.

Це буде вже шоста очна зустріч між європейськими збірними. Востаннє ці національні команди зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.

Переможець пари вийде на тріумфатора дуелі Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.