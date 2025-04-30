Збірна України з мініфутболу стартувала з нічиєї у матчі проти Азербайджана на Іграх націй-2025

Збірна України з мініфутболу розпочала виступ на Іграх націй 2025 з нічиєї з командою Азербайджану.

Матч завершився з рахунком 2:2, повідомила пресслужба Федерація мініфутболу України.

Азербайджанці відкрили рахунок завдяки швидкому голу на 5-й хвилині, а ще за пару хвилин подвоїли свою перевагу. Втім, ще до перерви Олександр Тарасюк реалізував одну з небагатьох нагод, скоротивши розрив до мінімуму.

У другому таймі "синьо-жовті" почали грати значно активніше й заробили на 40-й хвилині пенальті, яке впевнено реалізував Сергій Кучук, розвівши м’яч і воротаря по різних кутах.

Після цього завдяки чудовій грі голкіпера Олексія Казакова та захисників "синьо-жовті" втримали нічийний результат та заробили перший заліковий бал.

Ігри націй-2025

Турнір з мініфутболу, 1-й тур, 30 квітня

Україна – Азербайджан 2:2

Голи: 0:1 – 5 Карімов, 0:2 – 8 Халілов, 1:2 – 18 Тарасюк, 2:2 – 41 Кучук (пен)

Україна: Олексій Казаков (воротар), Віталій Мельник (граючий тренер), Крістіан Мандзюк, Олександр Тарасюк, Андрій Слінкін, Микита Сініцин, Денис Токар, Сергій Кучук, Віталій Бухвак (воротар), Олег Бажан, Данііл Садик.

Наступний матч збірна України проведе також сьогодні, 30 квітня, проти команди Словаччини. Початок о 19:30 за Києвом. Безплатна пряма трансляція доступна на Київстар ТБ.

Зазначимо, що до півфіналів, які відбудуться у четвер, 1 травня, пройдуть перші та другі команди з групи-тріо.