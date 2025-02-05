ЗСУ ліквідували 20-річного гравця МФК Тюмень

На війні в Україні загинув російський спортсмен Владімір Мєдвєдєв.

Про це повідомляє пресслужба МФК Тюмень на сторінці у ВК.

Зазначається, що він загинув 5 грудня 2024 року під час виконання бойових задач. На момент смерті Владіміру було всього 20 років.

Мєдвєдєв є вихованцем міні-футбольного клубу Тюмень, який грає в елітному дивізіоні в Росії. Гравець виступав за дублюючий склад команди.

Нагадаємо, напередодні Збройні сили України ліквідували В'ячеслава Ходакіна – каратиста з Криму, який воював за Росію.

Також нещодавно стало відомо про смерть 20-річного чемпіона Тверської області з паверліфтингу, який пішов на війну в Україну.