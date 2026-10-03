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12 гравців – ветерани російсько-української війни: Україна оголосила заявку на ЧС-2026 з ампфутболу

Олексій Мурзак — 3 жовтня 2026, 18:40
12 гравців – ветерани російсько-української війни: Україна оголосила заявку на ЧС-2026 з ампфутболу
УАФ

Головний тренер збірної України з ампфутболу Назарій Русецький визначив склад на чемпіонат світу WAFF-2026 у Мексиці.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

До основної заявки та резерву увійшли 19 футболістів, серед яких 12 ветеранів російсько-української війни.

Основний склад налічує 15 гравців – трьох воротарів і 12 польових. Ще четверо футболістів перебувають у резерві. Дев'ятеро представників основної заявки – ветерани війни.

Загалом до списку увійшли представники шести клубів. Більшість цих футболістів у жовтні 2025 року допомогли Україні перемогти в дивізіоні C Ліги націй EAFF у Баку.

Склад збірної України

Воротарі: Михайло Білоросюк, Юрій Дячук (обидва – Покрова АМП), Станіслав Капля (МСК Дніпро)

Польові гравці: Денис Волинець (Шахтар Сталеві), Микола Гатала, Ярослав Качмар, Микола Олексієнко, Валентин Осовський, Юрій Сущ, Олександр Чинчлей, Дмитро Щегельський (усі – Покрова АМП), Олексій Іншаков (Харків Незламні), Вадим Король, Михайло Соколян (обидва – Хрестоносці), Сергій Швидкий (МСК Дніпро)

Резерв: Юрій Гапончук, Микола Іващенко, Володимир Романишин (усі – Бартка), Дмитро Куць (Покрова АМП)

Чемпіонат світу відбудеться 13–22 листопада в Сан-Хуан-де-лос-Лагосі. Перед поїздкою до Мексики українці проведуть навчально-тренувальний збір у Львові.

На груповому етапі Україна зіграє у квартеті C проти Бразилії, Японії та Німеччини. Загалом у турнірі візьмуть участь 24 збірні.

Українська команда отримала місце на світовій першості замість Ірландії, яка через травми футболістів не змогла сформувати повний склад.

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