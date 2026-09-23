Львівська Покрова АМП вперше представить Україну в Лізі чемпіонів EAFF: відомі суперники

Львівська Покрова АМП уперше представить Україну в Лізі чемпіонів Європейської федерації ампфутболу (EAFF).

Право на участь команда здобула завдяки перемозі в чемпіонаті України 2025 року.

За результатами жеребкування Покрова АМП потрапила до групи B, де її суперниками стануть іспанський Реал Бетіс Фундасьйон та польська Вісла Краків.

У групі A зіграють Спортінг АМП з Італії, АФК Тбілісі з Грузії та Майнц 05 з Німеччини. До півфіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Турнір прийматиме італійське місто Фано 23–25 жовтня.

Напередодні збірна України з ампфутболу зазнала поразки від Польщі у заключному матчі на міжнародному турнірі.