Ребров: У нас важка ситуація із жовтими картками

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що у команди важка ситуація із жовтими картками перед матчем плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Про це наставник "синьо-жовтих" розповів на пресконференції.

"Чи буде збірна грати з трьома центрбеками? Ми довикликали Олександра Сватка, у нас вистачає центральних захисників. Ми можемо зіграти й у два, й у три центрбеки. Коли команда грає з трьома, іноді функції гравців можуть відрізнятися. Вони можуть номінально бути центральними захисниками, але виконувати інші функції. Іноді опорний півзахисник опускається нижче", – розповів Ребров.

Також тренер звернув увагу на важку ситуацію із жовтими картками, адже вісім гравців перебувають під загрозою дискваліфікації (Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Іван Калюжний, Артем Довбик та Роман Яремчук).

"Я вважаю, що ми викликали достатньо центральних захисників. У нас дуже важка ситуація із жовтими картками, тому завтра треба бути дуже обережними", – розповів Ребров.

Раніше наставник збірної України підтвердив, що нападник Артем Довбик має високу температуру та через це пропустив тренування.

Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.

Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.