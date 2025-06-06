Дам шанс кожному: Ребров – про склад збірної України на Canadian Shield

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що на турнірі у Канаді дасть ігрову практику кожному гравцю.

Про це фахівець розповів на пресконференції.

"Деякі гравці травмовані, деяких ми не запросили до збірної. Ми запрошуємо нові імена та молодь. На Євро наша команда була наймолодшою. Зараз беремо ще більше молоді, щоб дати шанс тим, хто заслужив. Багато гравців з УПЛ варті на шанс в збірній.

Як я казав, у нас є два матчі – ніхто не гратиме всі 180 хвилин. Дамо шанс кожному футболісту. Ці ігри — це підготовка до важливого старту відбору на ЧС у вересні", – розповів Ребров.