Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Дам шанс кожному: Ребров – про склад збірної України на Canadian Shield

Олександр Булава — 6 червня 2025, 22:29
Дам шанс кожному: Ребров – про склад збірної України на Canadian Shield
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що на турнірі у Канаді дасть ігрову практику кожному гравцю.

Про це фахівець розповів на пресконференції.

"Деякі гравці травмовані, деяких ми не запросили до збірної. Ми запрошуємо нові імена та молодь. На Євро наша команда була наймолодшою. Зараз беремо ще більше молоді, щоб дати шанс тим, хто заслужив. Багато гравців з УПЛ варті на шанс в збірній.

Як я казав, у нас є два матчі – ніхто не гратиме всі 180 хвилин. Дамо шанс кожному футболісту. Ці ігри — це підготовка до важливого старту відбору на ЧС у вересні", – розповів Ребров.

Напередодні тренер визначився з заявкою команди на червневий турнір у Торонто, де українці гратимуть проти Канади та Нової Зеландії. З повним розкладом матчів збірної України можна ознайомитись ТУТ.

Збірна України з футболу Сергій Ребров

Збірна України з футболу

Бражко: Буду робити все для того, щоби викликали в національну збірну
Збірна Канади – збірна України: онлайн-трансляція
Канада – Україна: де та коли дивитися матч товариського турніру Canadian Shield
Три дебютанти, жодного ветерана, одне повернення після великої паузи. З ким Ребров поїхав до Канади
Друга зустріч в історії: прев'ю матчу Канада – Україна на Canadian Shield

Останні новини