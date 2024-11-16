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Традиційні кольори: Україна гратиме в жовтій формі у матчі з Грузією

Олексій Погорелов — 16 листопада 2024, 10:45
Традиційні кольори: Україна гратиме в жовтій формі у матчі з Грузією
Збірна України
УАФ

У суботу, 16 листопада, збірна України проведе свій п'ятий матч у межах групового етапу Ліги націй сезону-2024/25.

Підопічні Сергія Реброва у грі Дивізіону В групи 1 зустрінуться зі збірною Грузії.

Цей поєдинок українська команда проведе у формі жовтого кольору, у той час як господарі поля гратимуть у червоно-чорних кольорах.

Своїм землякам не зможе допомогти форвард Динамо Владислав Ванат, який залишився поза заявкою збірної.

Нагадаємо, що на нашому сайті буде доступна текстова трансляція матчу Ліги націй-2024/25 між збірними Грузії та України, який розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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