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Ванат поза "бортом": заявка України на матч Ліги націй проти Грузії

Олексій Погорелов — 16 листопада 2024, 09:23
Ванат поза бортом: заявка України на матч Ліги націй проти Грузії
Збірна України
УАФ

У суботу, 16 листопада, в Батумі відбудеться матч п'ятого туру Групи В1 Ліги націй-2024/25, у якому Грузія прийматиме Україну.

До офіційної заявки "жовто-синіх" на цей поєдинок увійшли 23 футболісти за виключенням Владислава Ваната.

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Заявка України на матч проти Грузії

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Дмитро Різник.

Захисники: Юхим Конопля, Олексій Сич, Максим Таловєров, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Микола Матвієнко.

Півзахисники: Володимир Бражко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Олександр Назаренко, Дмитро Криськів, Єгор Ярмолюк, Олексій Гуцуляк, Олександр Зубков, Іван Калюжний.

Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик.

Стартовий свисток матчу між Україною та Грузією пролунає о 19:00 за київським часом.

Окрім гри команди Сергія Реброва у цей день пройде ще вісім матчів групового етапу Ліги націй.

Нагадаємо, що наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку збірних України та Грузії.

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