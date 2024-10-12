Збірна України – збірна Чехії: анонс матчу Ліги націй

У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу зіграє в 4 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B. Суперником підопічних Сергія Реброва буде Чехія.

Поєдинок відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Збірна України

Напередодні матчів Ліги націй УЄФА завершився чемпіонат Європи-2024. Підопічні Сергія Реброва не зуміли кваліфікуватися до плейоф турніру, посівши четверте місце в групі E, де усі команди здобули по чотири залікових пункти. Україна завершила виступи на останньому місці через розгромну поразку від Румунії на старті Євро (3:0).

У попередньому розіграші Ліги націй українці фінішували другими у квартеті з Шотландією, Ірландією та Вірменією та зберегли прописку в дивізіоні B. Цього сезону Україна зіграла вже 3 поєдинки: спершу поступилась Албанії, потім програла Чехії, а напередодні здобула мінімальну перемогу над лідерами квартету Чехією.

Зазначимо, що до жовтневих матчів збірна підходить з величезними кадровими втратами: Команді не зможуть допомогти одразу 9 (!) футболістів. Чемпіон підготував список втрат України та розповів, кого Ребров викликав на заміну травмованим гравцям.

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Збірна Чехії

Чехія також невдало виступила на Євро-2024, посівши останнє місце у своїй групі, де суперниками були Португалія, Туреччина та... Грузія, з якою команда перетнулася і в Лізі націй-2024/25.

Саме з грузинами Чехія зіграла у першому турі. Той поєдинок завершився розгромною поразкою чехів. Потім була мінімальна перемога над Україною та звитяга над Албанією. До матчу з Україною підопічні Івана Гашека підходять в оптимальному складі.

У попередньому розіграші Ліги націй Чехія грала у дивізіоні А, проте посіла останнє місце у квартеті з майбутнім переможцем турніру Іспанією, Швейцарією та Португалією, набравши лише 4 бали.

Турнірна таблиця

Наразі на першому місці знаходиться Грузія. Вона має в активі 6 балів та обходить Чехію за особистими зустрічами. Саме через це Україна і поступається Албанії (у команд по 3 очка).

Грузія – 6 балів; Чехія – 6; Албанія – 3; Україна – 3.

Історія зустрічей

Україна та Чехія провели всього 6 очних поєдинків. У результатах ідеальна рівність: двічі перемагали українці, двічі – чехи, ще двічі була зафіксована нічия. Перший матч відбувся лише у 2011-му (4:0) на користь чехів, а остання гра пройшла у цьому розіграші Ліги націй (2:3).

Зауважимо, що команди також грали між собою в Лізі націй у 2018 році. Тоді в обох матчах перемогу святкувала Україна.

Де дивитися

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO, телеканал MEGOGO Спорт та Суспільне Мовлення на своїх місцевих телеканалах. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна". Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу.

Орієнтовні склади

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Таловєров, Матвієнко – Шапаренко, Калюжний, Судаков – Зубков, Довбик, Мудрик

Чехія: Коварж – Зіма, Гранац, Крейчі, Цоуфал – Соучек, Крал, Ринеш – Провод, Шик, Чванчара

Цифри і факти

Україна та Чехія 6 разів грали між собою: по 2 перемоги в українців та чехів, ще 2 гри завершились внічию;

Україна втретє зіграє у дивізіоні B Ліги націй. Одного разу "синьо-жовті" грали в елітному дивізіоні, де посіли останнє місце у квартеті зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією;

У сезоні-2022/23 Чехія грала у дивізіоні А, проте посіла останнє місце у квартеті з Іспанією, Швейцарією та Португалією. Також чехи двічі грали в дивізіоні В;

Переможець квартету автоматично підніметься в Дивізіон A Ліги націй, а невдаха групи вилетить у Дивізіон C. Фініш другим дозволить поборотися за підвищення у класі у плейоф, а третім — врятуватися від вильоту;

Склад України більш ніж на 100 тисяч дорожче за Чехію (263 проти 158,40 млн);

Найдорожчим гравцем збірної України за версією Transfermartk є нападник Роми Артем Довбик – 35 млн євро. Найбільшу трансферну вартість серед чехів має Томаш Соучек, який виступає за Вест Гем — 30 млн євро;

Вік складів збірної України та Чехії майже ідентичний – 26,7 в України та 26,5 в Чехії;

У збірній України менше легіонерів у складі — 7 проти 9.

Прогноз Чемпіона

Перемога збірної України — 2:1.

Прогноз букмекерів

За думкою нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане українська команда з коефіцієнтом 2,62. На нічию ФАВБЕТ дає 3,20, а успіх Чехії оцінюється у 2,82.

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ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

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