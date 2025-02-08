Тот, за кем сидит Лунин: как Куртуа возненавидели Челси, Атлетико и де Брейне

В день Дерби Мадриленьо рассказываем о Тибо Куртуа – самом ненавистном игроке Реала для болельщиков Атлетико.

Генк

А вы знали, как Тибо Куртуа в 2011-м оказался в Челси?

Очень показательная история.

Его Генк играл летний предсезонный матч против Лиона, и Тибо на него не приехал. Накануне ему донесли об интересе синих – и так он форсировал переговоры.

Куртуа тогда было лишь 19, но его эго врожденное, а не приобретенное.

"Когда меня впервые вызвали в сборную, в центре защиты играли Компани и ван Бюйтен, два больших игрока. Но даже если в начале я немного стеснялся, то вскоре перестал, ведь нужно , чтобы они меня услышали", – так он говорил.

И ко всему имел вагон таланта.

Генк сделал Куртуа основным в 2010-м, когда Тибо едва школу закончил, и он сразу отыграл 44 матча без срывов, выстоял под бешеным давлением в "золотой" игре против Стандарда; был признан Вратарем года.

Генк планировал задержать юношу еще на год-два, но тот перестал брать трубку.

Чтобы не ссориться на всю Бельгию, "Магистры" тихо согласовали с Челси трансфер за 9 млн – и они даже разошлись друзьями. В 2018-м Куртуа получил от клуба памятную картину.

Но те, кто следил, все поняли.

Де Брейне

В 2011-м Челси не задержал Куртуа, а сразу отдал в аренду Атлетико.

На "Стэмфорд Бридж" в ту пору царствовал Петр Чех, и Тибо не обиделся. Тем более, с Диего Симеоне традиционно уязвимые "Матрасники" внезапно превратились в скалу, задвигавшуюся к победе в ЛЧ. Куртуа рос в этой команде быстро.

Тем временем в желтой прессе поползли о нем дурные слухи – мол, берет пример с Джона Терри.

Caroline Lijnen , ex de Kevin de Bruyne, do Manchester City, disse em uma entrevista que traiu o meia belga por vingança, pois Kevin havia traído Caroline em 2012 , quando o belga ficou com uma amiga dela.



Carol havia traído Kevin com Thibault Courtois , do Real Madrid. pic.twitter.com/KsgWcoyUxm — 🇧🇷 - Templo da Bola - 🇧🇷 (@BolaTemplo23) April 17, 2024

Год или два это мусолили без доказательств, но в 2014-м Кевин де Брейне в автобиографии Keep it Simple подтвердил – да, Тибо тайно спал с его девушкой Кэролайн Линен:

"До сих пор не могу поверить в то, что он сделал, хотя как профессионалы мы вынуждены работать дальше вместе. Тренер сборной спросил меня, хочу ли я, чтобы он покинул команду. Не думаю, что у меня было право сказать "да". Он действительно хороший вратарь".

На Куртуа после такого вылились ведра дерьма.

Спасать Тибо взялась Линен, хотя в итоге разошлась с ними обоими и публичности не искала:

"Кевин изменил мне еще раньше, в 2012-м. Он сам в этом признался. Я поставила его перед выбором – и он выбрал меня, но наши отношения больше не были прежними. А Тибо... Он дал мне за один вечер то, что Кевин не дал за три года. Он внимательный, интересный, вкусно готовит".

Это был один из многих конфликтов в той Бельгии. Там Эден Азар не разговаривал с Леандро Троссаром, а Ромелу Лукаку приказывал выметаться Мише Батшуайи, когда его видел.

Что могла федерация или даже тренер, когда все настолько личное?

"Мы не отрицаем, что между Кевином и Тибо есть проблемы, – говорил руководитель пресс-службы сборной Стефан ван Лок. – Но я говорил с обоими, и они подтвердили, что тема закрыта. Они снова разговаривают друг с другом".

Инсайдеры это отрицают. Де Брейне никогда не простил Куртуа, они до сих пор не общаются.

Челси

Конечно, это не мешало Тибо классно играть на "Стэмфорде" в 2014-18 годах. К его форме, старанию – никаких вопросов.

Но что было, когда за ним пришел Реал?

Тибо немедленно вспомнил методы времен Генка и после ЧМ не появился ни на игре за Суперкубок, ни на следующей тренировке, проведя неделю дома в Бельгии.

Челси, мягко говоря, опешил. У Куртуа завершался контракт, и Реал предлагал лишь 35 млн. Но что тут поделаешь, если футболист так сильно не хочет за тебя играть?

"Если то, что пишут – правда, нам придется обратить внимание. Мне нужны только мотивированные игроки", – признал Маурицио Сарри.

Что касается Куртуа, то он объяснял желание перебраться в Реал семейными обстоятельствами. В 2017-м он развелся с Мартой Домингес, когда та была беременна их вторым ребенком. Сын и дочь, ясно, остались с матерью, жившей в Мадриде, и Тибо настаивал, что хочет их видеть чаще, чем это реально из Лондона.

"Если бы не семья, все было бы иначе. Нет никаких спортивных причин бросать Челси, претендующий на трофеи. Но это была неидеальная ситуация, которую к тому же неправильно поняли болельщики", – оправдывался агент Кристоф Анроте.

А может наоборот – как раз фаны все поняли точно?

"Наконец-то я в лучшем клубе мира", – заявил Куртуа на презентации в Реале и поцеловал его эмблему, возмутив одним махом и Челси, и Атлетико.

Следующие переговоры Реала с Азаром – тут он тоже помогал изо всех сил, был посредником.

Да и потом, когда возвращался на "Стэмфорд", Тибо не раз провоцировал трибуны – то эмблему "Сливочных" целовал, то жесты показывал, то еще что-то, поднимая градус ненависти.

🇧🇪 Thibaut Courtois’ reaction to insults from Chelsea fans at Stamford Bridge. ✨ pic.twitter.com/Zp8heewqaH — Madrid Zone (@theMadridZone) April 24, 2023

Тедеско

А это уже снова сборная Бельгии, 2023 год.

Новый тренер Доменико Тедеско выбрал капитаном команды Кевина де Брейне, что все восприняли ровно – даже Куртуа.

А вот когда лидер Манчестер Сити заболел – произошло плохое.

На носу были два матча – с Австрией и Эстонией. Тедеско рассудил так, что в первой игре капитанить будет Ромелу Лукаку, а во второй – Тибо. Мол, не хочу определять главного.

"Мне казалось, что это хорошо для всех, но вдруг после матча ко мне подошел Куртуа и сказал, что едет домой, потому что чувствует себя обиженным. Но с самого начала я пытался демонстрировать свою благодарность ему. Он лучший голкипер мира на мой вкус. Я шокирован", – жаловался тренер.

Тем временем Тибо наехал на Тедеско повторно – теперь через соцсети, где обвинил в разглашении частного разговора:

"Я тогда пытался ему донести, что быть или не быть капитаном – не прихоть и не случайное решение. Такие ситуации уже вредили нашей команде в прошлом. Но я не смог ему это растолковать".

🇧🇪🗣️ | Thibaut Courtois :



« Je voulais que la sélection redevienne performante et retrouve le succès mais quand le coach (Domenico Tedesco) ne vous soutient pas ni ne vous respecte, on perd sa motivation.



Au final, cela n’a plus rien à voir avec le brassard. »



(@PrimeVideo) pic.twitter.com/QDBzslL0Qm — Belgian Players 🇧🇪 (@BelgianPlayers) September 21, 2024

Параллельно Куртуа заявил, что травмирован и не может играть также из-за этого, но тут уже Тедеско выступил и назвал это "враньем".

Ну, и все, больше Тибо за Бельгию не играл – сказал, что при этом тренере не вернется даже ради Евро. Лишь в январе 2025-го, когда Доменико уволили и пост занял Руди Гарсия, Куртуа вновь заговорил о "Красных дьяволах":

"Гарсия звонил, он приедет в Мадрид в ближайшее время, мы поболтаем. Я хочу сыграть на ЧМ-2026. У меня были проблемы только с тренером, а не сборной. И как видите, я был прав".

Атлетико

Ну, а это самый большой на сегодня конфликт Куртуа.

Это же не шутка – его ненавидит половина Мадрида!

Кто бы мог подумать такое в 2014-м? Вы точно не забыли последний матч Тибо за Атлетико – финал Лиги чемпионов. Даже его двух метров роста не хватило, чтобы достать роковой удар Серхио Рамоса на 93-й минуте.

Всего же за три года аренд Куртуа сыграл на "Висенте Кальдерон" 154 матча, получил Трофео Самора, был любимцем фанов.

Презентация на "Бернабеу" и признание в любви Реалу уничтожили это наследие.

У Атлетико есть специальная аллея славы – там стоят таблички всех футболистов, сыгравших за клуб хотя бы 100 матчей. Называют это Paseo de los Jugadores Centenarios. Куртуа был там, а теперь уже нет.

В Ла Лиге-2018/19 болельщики "Матрасников" забрасывали его плюшевыми крысами, а он лишь саркастически показывал на табло, где горели 3:1 в пользу Реала.

Перед финалом ЛЧ-2022 с Ливерпулем Куртуа пошел еще дальше:

"Думаю, что все, кто выступал в ЛЧ, когда-то и думали выиграть ее с Реалом. Когда Реал играет финалы – он их выигрывает. На этот раз я на правильной стороне истории".

⚠️ Arrancan la placa de Thibaut Courtois del 'Paseo de las Leyendas' del Atlético de Madrid pic.twitter.com/jp71nBqUcj — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 30, 2022

После такого президент "Матрасников" Энрике Сересо уже не выдержал: "Если вы хотите выкопать табличку Куртуа, то я вам выдал лопату и топор".

Тогда-то ее и убрали – причем клуб, а не фанаты.

Они еще долго пререкались. Атлетико требовал от Куртуа объяснений; тот в ответ божился, что никого не оскорблял, и просил приструнить фанов, которые его обзывают на каждом дерби.

Конечно, этого не произошло. Последнее Дерби Мадриленьо 30 сентября 2024-го приостанавливали на 20 минут, поскольку фаны "Матрасников" бросали с трибун в Тибо зажигалки, монеты, даже говно.

Atletico Madrid fans threw a bag of shit at Courtois pic.twitter.com/fpBoUinl58 — Troll Football (@TrollFootball) September 29, 2024

"Я подходил к ультрас, они сказали, что голкипер их провоцировал. Это не оправдывает их действия, но, возможно, провокатора тоже следует нака зать", – говорил Диего Симеоне.

Атлетико даже добивался для Куртуа дисквалификации по итогам дерби, но федерация оштрафовала лишь клуб на 45 тысяч за беспорядки на трибуне.

Куртуа вновь победил в противоречивом, дурно пахнущем бою – не в первый и точно не в последний раз, ибо он не изменится, такова его суть. Тибо абсолютно гениальный голкипер, с которым Реал ни разу не проиграл Мадриленьо, и по отзывам хороший товарищ по команде, поддерживавший в том числе Андрея Лунина, но...

Есть нюансы, да.

Причем в своих глазах он всегда и во всем прав, никаких сомнений в себе.

Еще во время пандемии Куртуа спрашивали, мол, кто из вратарей самый сильный, и он отвечал, что у Облака лучшая реакция, а у тер Штегена – игра ногами:

"Что касается менталитета, то я выберу себя. Вы только посмотрите, сколько всего со мной произошло за последние годы. Если бы я был ментально слабым, то бы просто не выжил. Вместо этого я делаю разницу".