Той, за ким сидить Лунін: як Куртуа зненавиділи Челсі, Атлетико і де Брейне

У день Дербі Мадриленьйо розповідаємо про Тібо Куртуа – найбільш ненависного гравця Реала для вболівальників Атлетико.

Генк

А ви знали, як Тібо Куртуа у 2011-му опинився в Челсі?

Дуже показова історія.

Його Генк грав літній передсезонний матч проти Ліона, і Тібо на нього не приїхав. Напередодні йому донесли про інтерес синіх – і так він форсував переговори.

Куртуа тоді було лише 19, але його его вроджене, а не набуте.

"Коли мене вперше викликали до збірної, в центрі захисту грали Компані та ван Бюйтен, два великі гравці. Але навіть якщо на початку я трохи соромився, то скоро перестав, бо треба, щоб вони мене почули", – так він говорив.

І до всього мав вагон таланту.

Генк зробив Куртуа основним у 2010-му, коли Тібо тільки-но школу закінчив, і він одразу відіграв 44 матчі без зривів, вистояв під шаленим тиском в "золотій" грі проти Стандарда; був визнаний Воротарем року.

Генк планував затримати юнака ще на рік-два, але той перестав брати слухавку.

Аби не сваритися на всю Бельгію, "Магістри" тихо погодили з Челсі трансфер за 9 млн – і вони навіть розійшлися друзями. У 2018-му Куртуа отримав від клубу пам'ятну картину.

Ну, але ті, хто слідкував, усе зрозуміли.

Де Брейне

У 2011-му Челсі не затримав Куртуа, а одразу віддав в оренду Атлетико.

На "Стемфорд Брідж" в ту пору царював Петр Чех, і Тібо не образився. Тим паче, з Дієго Сімеоне традиційно вразливі "Матрацники" раптово перетворилися на скелю, що зарухалася до перемоги в ЛЧ. Куртуа ріс в цій команді швидко.

Тим часом в жовтій пресі поповзли про нього погані чутки – мовляв, бере приклад з Джона Террі.

Caroline Lijnen , ex de Kevin de Bruyne, do Manchester City, disse em uma entrevista que traiu o meia belga por vingança, pois Kevin havia traído Caroline em 2012 , quando o belga ficou com uma amiga dela.



Carol havia traído Kevin com Thibault Courtois , do Real Madrid. pic.twitter.com/KsgWcoyUxm — 🇧🇷 - Templo da Bola - 🇧🇷 (@BolaTemplo23) April 17, 2024

Рік чи два це мусолили без доказів, але у 2014-му Кевін де Брейне у автобіографії Keep it Simple підтвердив – так, Тібо таємно спав з його дівчиною Керолайн Лінен:

"Досі не можу повірити у те, що він зробив, хоча як професіонали ми змушені працювати далі разом. Тренер збірної запитав мене, чи хочу я, щоб він залишив команду. Не думаю, що в мене було право сказати "так". Він дійсно хороший воротар".

На Куртуа після такого вилилися відра лайна.

Рятувати Тібо взялася Лінен, хоча в підсумку розійшлася з ними обома і публічності не шукала:

"Кевін зрадив мені ще раніше, у 2012-му. Він сам у цьому зізнався. Я поставила його перед вибором – і він обрав мене, але наші стосунки більше не були колишніми. А Тібо... Він дав мені за один вечір те, що Кевін не дав за три роки. Він уважний, цікавий, смачно готує".

Це був один із багатьох конфліктів у тій Бельгії. Там Еден Азар не розмовляв з Леандро Троссаром, а Ромелу Лукаку наказував вимітатися Міші Батшуаї, коли його бачив.

Що могла федерація чи навіть тренер, коли все настільки особисте?

"Ми не заперечуємо, що між Кевіном та Тібо є проблеми, – казав керівник пресслужби збірної Стефан ван Лок. – Але я говорив з обома, і вони підтвердили, що тема закрита. Вони знову розмовляють один з одним".

Інсайдери це заперечують. Де Брейне ніколи не пробачив Куртуа, вони досі не спілкуються.

Челсі

Авжеж, це не заважало Тібо класно грати на "Стемфорді" у 2014-18 роках. До його форми, старання – ніяких питань.

Але що було, коли за ним прийшов Реал?

Тібо негайно згадав методи часів Генка і після ЧС не з'явився ні на Суперкубок, ні на наступне тренування, провівши тиждень вдома в Бельгії.

Челсі, м'яко кажучи, сторопів. У Куртуа завершувався контракт, і Реал пропонував лише 35 млн. Але що вже поробиш, якщо футболіст так не хоче за тебе грати?

"Якщо те, що пишуть – правда, нам доведеться звернути увагу. Мені потрібні лише мотивовані гравці", – визнав Мауріціо Саррі.

Щодо Куртуа, то він пояснював бажання перебратися до Реала сімейними обставинами. У 2017-му він розлучився із Мартою Домінгес, коли та була вагітна їхньою другою дитиною. Син і донька, ясно, залишилися з матір'ю, що жила в Мадриді, і Тібо наполягав, що хоче їх бачити частіше, ніж це реально з Лондона.

"Якби не сім'я, усе було б інакше. Нема жодних спортивних причин кидати Челсі, що претендує на трофеї. Але це була неідеальна ситуація, яку до того ж неправильно зрозуміли уболівальники", – виправдовувався агент Крістоф Анроте.

А може навпаки – якраз фани все зрозуміли точно?

"Нарешті я в найкращому клубі світу", – заявив Куртуа на презентації в Реалі і поцілував його емблему, обуривши одним махом і Челсі, і Атлетико.

Наступні перемовини Реала з Азаром – тут він теж допомагав з усіх сил, був посередником.

Та й потім, коли повертався на "Стемфорд", Тібо не раз провокував трибуни – то емблему "Вершкових" цілував, то жести показував, то ще щось, піднімаючи градус ненависті.

🇧🇪 Thibaut Courtois’ reaction to insults from Chelsea fans at Stamford Bridge. ✨ pic.twitter.com/Zp8heewqaH — Madrid Zone (@theMadridZone) April 24, 2023

Тедеско

А це вже знову збірна Бельгії, 2023 рік.

Новий тренер Доменіко Тедеско вибрав капітаном команди Кевіна де Брейне, що усі сприйняли рівно – навіть Куртуа.

А от коли лідер Ман Сіті захворів – сталося погане.

На носі були два матчі – з Австрією та Естонією. Тедеско розсудив так, що в першій грі капітанити буде Ромелу Лукаку, а в другій – Тібо. Мовляв, не хочу визначати головнішого.

"Мені здавалося, що це добре для всіх, аж раптом після матчу до мене підійшов Куртуа і сказав, що їде додому, бо почувається ображеним. Але з самого початку я намагався демонструвати свою вдячність йому. Він найкращий голкіпер світу на мій смак. Я шокований", – бідкався тренер.

Тим часом Тібо наїхав на Тедеско повторно – тепер через соцмережі, де звинуватив у розголошенні приватної розмови:

"Я тоді намагався йому донести, що бути чи не бути капітаном – не примха і не випадкове рішення. Такі ситуації вже шкодили нашій команді в минулому. Але я не зміг йому це розтолкувати".

🇧🇪🗣️ | Thibaut Courtois :



« Je voulais que la sélection redevienne performante et retrouve le succès mais quand le coach (Domenico Tedesco) ne vous soutient pas ni ne vous respecte, on perd sa motivation.



Au final, cela n’a plus rien à voir avec le brassard. »



(@PrimeVideo) pic.twitter.com/QDBzslL0Qm — Belgian Players 🇧🇪 (@BelgianPlayers) September 21, 2024

Паралельно Куртуа заявив, що травмований і не може грати також через це, але тут вже Тедеско виступив і назвав це "брехнею".

Ну, і все, більше Тібо за Бельгію не грав – сказав, що за цього тренера не повернеться навіть заради Євро. Лише у січні 2025-го, коли Доменіко звільнили і пост зайняв Руді Гарсія, Куртуа знову заговорив про "Червоних дияволів":

"Гарсія телефонував, він приїде до Мадрида найближчим часом, ми побалакаємо. Я хочу зіграти на ЧС-2026. У мене були проблеми лише з тренером, а не збірною. І як бачите, я мав рацію".

Атлетико

Ну, а це найбільший на сьогодні конфлікт Куртуа.

Це ж не жарт – його ненавидить половина Мадрида!

Хто б міг подумати таке у 2014-му? Ви точно не забули останній матч Тібо за Атлетико – фінал Ліги чемпіонів. Навіть його двох метрів зросту не вистачило, аби дістати фатальний удар Серхіо Рамоса на 93-й хвилині.

Всього ж за три роки оренд Куртуа зіграв на "Вісенте Кальдерон" 154 матчі, здобув Трофео Самора, був улюбленцем фанів.

Презентація на "Бернабеу" і зізнання в любові Реалу знищили цю спадщину.

У Атлетико є спеціальна алея слави – там стоять таблички усіх футболістів, що зіграли за клуб бодай 100 матчів. Називають це Paseo de los Jugadores Centenarios. Куртуа був там, а тепер вже ні.

У Ла Лізі-2018/19 уболівальники "Матрацників" закидали його плюшевими щурами, а він лише саркастично показував на табло, де горіли 3:1 на користь Реала.

Перед фіналом ЛЧ-2022 з Ліверпулем Куртуа пішов ще далі:

"Думаю, що усі, хто виступав у ЛЧ, колись та й думали виграти її з Реалом. Коли Реал грає фінали – він їх виграє. Цього разу я на правильному боці історії".

⚠️ Arrancan la placa de Thibaut Courtois del 'Paseo de las Leyendas' del Atlético de Madrid pic.twitter.com/jp71nBqUcj — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 30, 2022

Після такого президент "Матрацників" Енріке Сересо вже не витримав: "Якщо ви хочете викопати табличку Куртуа, то я вам видав лопату й сокиру".

Тоді-то її й прибрали – причому клуб, а не фани.

Вони ще довго прирікалися. Атлетико вимагав від Куртуа пояснень; той у відповідь божився, що нікого не ображав, і просив приструнити фанів, які його обзивають на кожному дербі.

Авжеж, цього не сталося. Останнє Дербі Мадриленьйо 30 вересня 2024-го призупиняли на 20 хвилин, бо фани "Матрацників" кидали з трибун в Тібо запальнички, монети, навіть лайно.

Atletico Madrid fans threw a bag of shit at Courtois pic.twitter.com/fpBoUinl58 — Troll Football (@TrollFootball) September 29, 2024

"Я підходив до ультрас, вони сказали, що голкіпер їх провокував. Це не виправдовує їхні дії, але, можливо, провокатора теж слід пока р ати", – казав Дієго Сімеоне.

Атлетико навіть добивався для Куртуа дискваліфікації за підсумками дербі, але федерація оштрафувала лише клуб на 45 тисяч за безлад на трибуні.

Куртуа знову переміг в суперечливому бою, що погано пахне, – не вперше і точно не востаннє, бо він не зміниться, така його суть. Тібо абсолютно геніальний голкіпер, з яким Реал ні разу не програв Мадриленьйо, і за відгуками хороший товариш по команді, що підтримував у тому числі Андрія Луніна, але...

Є нюанси, так.

Причому в своїх очах він завжди й в усьому правий, жодних сумнівів у собі.

Ще під час пандемії Куртуа запитували, мовляв, хто з воротарів найсильніший, і він відповідав, що у Облака найкраща реакція, а в тер Штегена – гра ногами:

"Що ж до менталітету, то я виберу себе. Ви лише подивіться, скільки всього зі мною сталося за останні роки. Якби я був ментально слабким, то би просто не вижив. Натомість я роблю різницю".