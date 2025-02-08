Той, за ким сидить Лунін: як Куртуа зненавиділи Челсі, Атлетико і де Брейне
У день Дербі Мадриленьйо розповідаємо про Тібо Куртуа – найбільш ненависного гравця Реала для вболівальників Атлетико.
Генк
А ви знали, як Тібо Куртуа у 2011-му опинився в Челсі?
Дуже показова історія.
Його Генк грав літній передсезонний матч проти Ліона, і Тібо на нього не приїхав. Напередодні йому донесли про інтерес синіх – і так він форсував переговори.
Куртуа тоді було лише 19, але його его вроджене, а не набуте.
"Коли мене вперше викликали до збірної, в центрі захисту грали Компані та ван Бюйтен, два великі гравці. Але навіть якщо на початку я трохи соромився, то скоро перестав, бо треба, щоб вони мене почули", – так він говорив.
І до всього мав вагон таланту.
Генк зробив Куртуа основним у 2010-му, коли Тібо тільки-но школу закінчив, і він одразу відіграв 44 матчі без зривів, вистояв під шаленим тиском в "золотій" грі проти Стандарда; був визнаний Воротарем року.
Генк планував затримати юнака ще на рік-два, але той перестав брати слухавку.
Аби не сваритися на всю Бельгію, "Магістри" тихо погодили з Челсі трансфер за 9 млн – і вони навіть розійшлися друзями. У 2018-му Куртуа отримав від клубу пам'ятну картину.
Ну, але ті, хто слідкував, усе зрозуміли.
Де Брейне
У 2011-му Челсі не затримав Куртуа, а одразу віддав в оренду Атлетико.
На "Стемфорд Брідж" в ту пору царював Петр Чех, і Тібо не образився. Тим паче, з Дієго Сімеоне традиційно вразливі "Матрацники" раптово перетворилися на скелю, що зарухалася до перемоги в ЛЧ. Куртуа ріс в цій команді швидко.
Тим часом в жовтій пресі поповзли про нього погані чутки – мовляв, бере приклад з Джона Террі.
Рік чи два це мусолили без доказів, але у 2014-му Кевін де Брейне у автобіографії Keep it Simple підтвердив – так, Тібо таємно спав з його дівчиною Керолайн Лінен:
"Досі не можу повірити у те, що він зробив, хоча як професіонали ми змушені працювати далі разом. Тренер збірної запитав мене, чи хочу я, щоб він залишив команду. Не думаю, що в мене було право сказати "так". Він дійсно хороший воротар".
На Куртуа після такого вилилися відра лайна.
Рятувати Тібо взялася Лінен, хоча в підсумку розійшлася з ними обома і публічності не шукала:
"Кевін зрадив мені ще раніше, у 2012-му. Він сам у цьому зізнався. Я поставила його перед вибором – і він обрав мене, але наші стосунки більше не були колишніми. А Тібо... Він дав мені за один вечір те, що Кевін не дав за три роки. Він уважний, цікавий, смачно готує".
Це був один із багатьох конфліктів у тій Бельгії. Там Еден Азар не розмовляв з Леандро Троссаром, а Ромелу Лукаку наказував вимітатися Міші Батшуаї, коли його бачив.
Що могла федерація чи навіть тренер, коли все настільки особисте?
"Ми не заперечуємо, що між Кевіном та Тібо є проблеми, – казав керівник пресслужби збірної Стефан ван Лок. – Але я говорив з обома, і вони підтвердили, що тема закрита. Вони знову розмовляють один з одним".
Інсайдери це заперечують. Де Брейне ніколи не пробачив Куртуа, вони досі не спілкуються.
Челсі
Авжеж, це не заважало Тібо класно грати на "Стемфорді" у 2014-18 роках. До його форми, старання – ніяких питань.
Але що було, коли за ним прийшов Реал?
Тібо негайно згадав методи часів Генка і після ЧС не з'явився ні на Суперкубок, ні на наступне тренування, провівши тиждень вдома в Бельгії.
Челсі, м'яко кажучи, сторопів. У Куртуа завершувався контракт, і Реал пропонував лише 35 млн. Але що вже поробиш, якщо футболіст так не хоче за тебе грати?
"Якщо те, що пишуть – правда, нам доведеться звернути увагу. Мені потрібні лише мотивовані гравці", – визнав Мауріціо Саррі.
Щодо Куртуа, то він пояснював бажання перебратися до Реала сімейними обставинами. У 2017-му він розлучився із Мартою Домінгес, коли та була вагітна їхньою другою дитиною. Син і донька, ясно, залишилися з матір'ю, що жила в Мадриді, і Тібо наполягав, що хоче їх бачити частіше, ніж це реально з Лондона.
"Якби не сім'я, усе було б інакше. Нема жодних спортивних причин кидати Челсі, що претендує на трофеї. Але це була неідеальна ситуація, яку до того ж неправильно зрозуміли уболівальники", – виправдовувався агент Крістоф Анроте.
А може навпаки – якраз фани все зрозуміли точно?
"Нарешті я в найкращому клубі світу", – заявив Куртуа на презентації в Реалі і поцілував його емблему, обуривши одним махом і Челсі, і Атлетико.
Наступні перемовини Реала з Азаром – тут він теж допомагав з усіх сил, був посередником.
Та й потім, коли повертався на "Стемфорд", Тібо не раз провокував трибуни – то емблему "Вершкових" цілував, то жести показував, то ще щось, піднімаючи градус ненависті.
Тедеско
А це вже знову збірна Бельгії, 2023 рік.
Новий тренер Доменіко Тедеско вибрав капітаном команди Кевіна де Брейне, що усі сприйняли рівно – навіть Куртуа.
А от коли лідер Ман Сіті захворів – сталося погане.
На носі були два матчі – з Австрією та Естонією. Тедеско розсудив так, що в першій грі капітанити буде Ромелу Лукаку, а в другій – Тібо. Мовляв, не хочу визначати головнішого.
"Мені здавалося, що це добре для всіх, аж раптом після матчу до мене підійшов Куртуа і сказав, що їде додому, бо почувається ображеним. Але з самого початку я намагався демонструвати свою вдячність йому. Він найкращий голкіпер світу на мій смак. Я шокований", – бідкався тренер.
Тим часом Тібо наїхав на Тедеско повторно – тепер через соцмережі, де звинуватив у розголошенні приватної розмови:
"Я тоді намагався йому донести, що бути чи не бути капітаном – не примха і не випадкове рішення. Такі ситуації вже шкодили нашій команді в минулому. Але я не зміг йому це розтолкувати".
Паралельно Куртуа заявив, що травмований і не може грати також через це, але тут вже Тедеско виступив і назвав це "брехнею".
Ну, і все, більше Тібо за Бельгію не грав – сказав, що за цього тренера не повернеться навіть заради Євро. Лише у січні 2025-го, коли Доменіко звільнили і пост зайняв Руді Гарсія, Куртуа знову заговорив про "Червоних дияволів":
"Гарсія телефонував, він приїде до Мадрида найближчим часом, ми побалакаємо. Я хочу зіграти на ЧС-2026. У мене були проблеми лише з тренером, а не збірною. І як бачите, я мав рацію".
Атлетико
Ну, а це найбільший на сьогодні конфлікт Куртуа.
Це ж не жарт – його ненавидить половина Мадрида!
Хто б міг подумати таке у 2014-му? Ви точно не забули останній матч Тібо за Атлетико – фінал Ліги чемпіонів. Навіть його двох метрів зросту не вистачило, аби дістати фатальний удар Серхіо Рамоса на 93-й хвилині.
Всього ж за три роки оренд Куртуа зіграв на "Вісенте Кальдерон" 154 матчі, здобув Трофео Самора, був улюбленцем фанів.
Презентація на "Бернабеу" і зізнання в любові Реалу знищили цю спадщину.
У Атлетико є спеціальна алея слави – там стоять таблички усіх футболістів, що зіграли за клуб бодай 100 матчів. Називають це Paseo de los Jugadores Centenarios. Куртуа був там, а тепер вже ні.
У Ла Лізі-2018/19 уболівальники "Матрацників" закидали його плюшевими щурами, а він лише саркастично показував на табло, де горіли 3:1 на користь Реала.
Перед фіналом ЛЧ-2022 з Ліверпулем Куртуа пішов ще далі:
"Думаю, що усі, хто виступав у ЛЧ, колись та й думали виграти її з Реалом. Коли Реал грає фінали – він їх виграє. Цього разу я на правильному боці історії".
Після такого президент "Матрацників" Енріке Сересо вже не витримав: "Якщо ви хочете викопати табличку Куртуа, то я вам видав лопату й сокиру".
Тоді-то її й прибрали – причому клуб, а не фани.
Вони ще довго прирікалися. Атлетико вимагав від Куртуа пояснень; той у відповідь божився, що нікого не ображав, і просив приструнити фанів, які його обзивають на кожному дербі.
Авжеж, цього не сталося. Останнє Дербі Мадриленьйо 30 вересня 2024-го призупиняли на 20 хвилин, бо фани "Матрацників" кидали з трибун в Тібо запальнички, монети, навіть лайно.
"Я підходив до ультрас, вони сказали, що голкіпер їх провокував. Це не виправдовує їхні дії, але, можливо, провокатора теж слід покарати", – казав Дієго Сімеоне.
Атлетико навіть добивався для Куртуа дискваліфікації за підсумками дербі, але федерація оштрафувала лише клуб на 45 тисяч за безлад на трибуні.
Куртуа знову переміг в суперечливому бою, що погано пахне, – не вперше і точно не востаннє, бо він не зміниться, така його суть. Тібо абсолютно геніальний голкіпер, з яким Реал ні разу не програв Мадриленьйо, і за відгуками хороший товариш по команді, що підтримував у тому числі Андрія Луніна, але...
Є нюанси, так.
Причому в своїх очах він завжди й в усьому правий, жодних сумнівів у собі.
Ще під час пандемії Куртуа запитували, мовляв, хто з воротарів найсильніший, і він відповідав, що у Облака найкраща реакція, а в тер Штегена – гра ногами:
"Що ж до менталітету, то я виберу себе. Ви лише подивіться, скільки всього зі мною сталося за останні роки. Якби я був ментально слабким, то би просто не вижив. Натомість я роблю різницю".