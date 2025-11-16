Треквартіста, скажений коментатор і перший професіонал на острові: Гудмундссони – сіль футбольної Ісландії

Збірна України сьогодні зіграє ключовий матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії, де головною загрозою нашим воротам знову буде Альберт Гудмундссон.

В попередніх двох матчах проти України цей хавбек забив тричі.

Його добре знають в Ередівізі та Серії А, він має гарну пресу й відмінно загострює гру.

Але чи знали ви, що його родина – одна з найзнаменитіших у Ісландії?

Чемпіон розповідає про сімейну сагу, що розтягнулася на чотири покоління.

***

"До футболу мене ніхто не підштовхував, я сам його полюбив. Батьки працювали хіба над технікою. Футбол був моїм життям. Я виходив у сад грати з татом чи мамою, а по телевізору йшли АПЛ чи Серія А. Влітку в Ісландії сонце практично не заходить, тож можна грати всю ніч. Пам'ятаю, мені було 10-11 років, коли мама силоміць забирала мене з поля, щоб я поспав".

Рідко зустрінеш матір, яка дасть фору у футболі, тож Альберту Гудмундссону пощастило. Крістбйорг Інгадоттір грала у півзахисті збірної Ісландії, перш ніж завагітніла у 22.

В ту пору її чоловік Гудмундур Бенедіктссон вважався великим талантом; йому пророкували кар'єру в топлігах:

Альберт Гудмундссон з мамою, mbl.is

"Мама непогано била м'яч, перш ніж зупинилася. Вона була іншим типом гравця, ніж я чи тато. Вона більше нагадувала Дірка Кюйта – справжня трудяга на полі".

Ну, і саме мама наполягла на імені "Альберт" – на честь її дідуся; першого професійного футболіста в історії Ісландії.

***

Вдячні співвітчизники встановили найстаршому Гудмундссону пам'ятник у Рейк'явіку.

Заслужив!

У 1930-х їхній чемпіонат був аматорським та сильно відставав від континентальних, попри залучення топклубами тренерів з Великобританії.

Кажуть, саме шотландець Джо Дівайн у 1939-му помітив талант Альберта та забрав його з собою до Рейнджерс вже у 15 років, аби той мав шанс навчитися справжньому футболу.

"Мама розповідала мені багато історій про дідуся. На жаль, нам не довелося зустрітися, бо він помер до мого народження. Але все своє життя помічав, яким же знаменитим він був. Про нього написані книги. Він як наш Йохан Кройф", – пишається Альберт.

Статуя Альберта Гудмундссона біля будівлі ісландської федерації футболу, wikipedia.org

Ну, і справді, доля його прадіда з тих, які трапляються раз на покоління.

У 1946-му він перейшов з Рейнджерс до Арсенала, де став лише 2-м легіонером в історії клубу; забив гол у спарингу з паризьким Расингом, проте вимушено покинув Лондон, не отримавши трудову візу.

Його новий клуб – Нансі, де в сезоні-1947/48 Гудмундссон став найкращим бомбардиром команди, привернув увагу грандів.

Першим в чергу вскочив Мілан, який і придбав його за 11 млн лір – нібито рекомендацію дав ексканонір Педді Слоан, що знав Гудмундссона по Арсеналу. Ба більше, в дебюті проти Аталанти ісландець одразу забив, а команда перемогла 3:0.

Шкода, що все так завершилося – впродовж року Гудмундссон двічі порвав хрестоподібні зв'язки.

Це саме йому на заміну "Россонері" придбали легендарного Гуннара Нордаля.

Гуннар Нордаль, тренер Джузеппе Бігоньйо, Альберт Гудмундссон та Падді Слоан у Мілані, 1949 рік. Фото - pallonateinfaccia.com

І хоча ніхто не вірив, що ісландець повернеться після своїх травм, він все-таки підписався у паризькому Расингу і видав там гарні три роки. В сезоні-1950/51 навіть 14 голів забив у 23 матчах Ліги 1.

Авжеж, тут би не завадили кілька відео з його подвигами, проте в мережі їх не більше, ніж шезлонгів на ісландських узбережжях.

***

Куди легше показати вам Гудмундссона-політика.

У 1980-му він навіть посів третє місце на президентських виборах, а до того попрацював і депутатом парламенту (Альтингу), і консулом у Франції, і головою федерації футболу.

Париж змінив його життя не лише на полі.

Ще гравцем Альберт відкрив фірму, що імпортувала із Франції до Ісландії вино та жіночий одяг оптом, і справа процвітала багато десятиліть.

Альберт Гудмундссон набиває м'яч під час виборчої кампанії-1980, facebook.com/groups/sarpurinn

Ну, і у 1987-му за списками Громадянської партії Гудмундссона до Альтингу пройшов і його син Інгі-Бйорн Альбертссон – на той момент чинний рекордсмен чемпіонату Ісландії за голами – аж 126.

Хай він не пограв на материку, зате у Валюрі – жива легенда. У 1969-80 та 1982-83 роках він творив за "Кречетів" дива.

Альберт-молодший, з яким сьогодні грати Україні, зізнається, що не пішов у діда з прадідом у навчанні:

"Точно вам скажу, я не був найкращим хлопцем у класі. Коли складав іспити, то добре склав лише ті, що були про прадіда. З невеликою допомогою мами".

Найстарший з Гудмундссонів помер раптово ще в 1994-му, але його слава живе.

"Серед звичайних ісландців прадід досі найпопулярніший у нашій родині. Ну, а серед молодшого покоління, певно, мій батько", – каже Альберт.

Напевно, так і є.

Дядько Альберта по матері – син Інгі-Бйорна Альбертссона – Альберт Інгасон грав за ісландську молодіжку і забив під 50 голів у чемпіонаті, проте це трохи інший масштаб.

А от Гудмундур Бенедіктссон міг стати справді особливим – зіркою №2 у поколінні Ейдура Гудйонсена. У 1991-му його придбав бельгійський Жерміналь, де ісландець грав шикарно – техніка, бачення поля, швидкість.

У нього було все, крім міцного тіла:

"Коліна мого батька зруйновані повністю. П'ять операцій на хрестоподібних зв'язках – три на правій нозі, дві на лівій", – зітхає Альберт. "Після третьої операції лікарі попередили, що він має зупинитися, якщо хоче ходити на двох ногах, та його бажання грати було надто велике. Тепер він шкутильгає. Його коліна болять щодня".

Батьки переживали, щоб Альберт не успадкував цю слабкість і, схоже, минулося – позаду в наймолодшого тільки одна операція.

"Мама часто над цим сміється. Каже, що в мене точно такі коліна, як в неї.

Мені шкода, що батько не розкрив свій потенціал повністю. Він був дуже технічним. В Ісландії всі грали за схемою 4-4-2, і батько був форвардом у відтяжці. Можна сказати, у мене стиль мого батька і коліна моєї матері".

***

Не ставши зіркою на полі, Гудмундур Бенедіктссон пішов у коментатори – і ось тут прославився на весь світ.

Пам'ятаєте цей крик після перемоги остров'ян над Англією на Євро-2016?

Так-от це був він.

"Не переживайте, ця людина не всунула руку в шредер для паперів", – жартував про нього Стівен Кольбер у Late Night Show .

Бенедіктссон тоді став талісманом ісландської збірної, тож його взяли коментувати її на ЧС-2018 навіть попри те, що ТБ-компанія, де він працював, не мала прав на трансляцію. Так би мовити, орендували на фарт.

Ну, і само собою Гудмундур був вирішальним у плануванні кар'єри сина.

Ще коли той був підлітком, він домовився про його перегляди у Ліверпулі й Арсеналі, де Альберт сфотографувався з Войцехом Щенсним та пограв за команду однолітків, де солював Алекс Івобі.

"Директором академії тоді був Ліам Брейді, і він піклувався про мене та мого батька і дуже добре до нас ставився. Та ми вирішили зробити перший крок у Нідерландах. Не знаю, правильно чи ні, але в Англії дорога від молодіжки до основи буває дуже довгою", – пояснює Гудмундссон.

Так що у футбольному плані він саме "нідерландець". У 2013-15 займався в академії Геренвена, у 2015-17 – у школі ПСВ, а ім'я серед дорослих здобув у 2018-22, виступаючи за АЗ Алкмаар.

"Коли я був у ПСВ, молодіжну команду тренували чимало відомих імен, як Рууд ван Ністелрой, Марк ван Боммель, Будевейн Зенден.

Коли ж я перейшов в АЗ, там вже був Арне Слот. Він так готується до ігор тактично і психологічно... Вважаю, він може бути тренером дуже високого рівня", – Гудмундссон ще у 2018-му ніби в воду дивився.

Слот у Ліверпулі досягнув навіть вищого рівня, ніж сам Альберт у Італії, куди переїхав в січні 2022-го.

Вже в травні того ж року його Дженоа вилетіла з Серії А.

Гудмундссон тоді залишився, аби забити 11 голів в Серії Б та негайно повернути "Грифонів" назад в еліту, що принесло йому першу славу на Апеннінах.

Ну, а вже в сезоні-2023/24 він забив 14 голів за Дженоа в Серії А, що остаточно перетворило його на впізнавану там персону.

"Я завжди чекав на цей момент. Я знав, що мене прорве. Знав, що мав потрібні якості – гарне завершення атак, якісний останній пас, хороші стандартні положення. Але я не знаю, чому саме зараз – через вік чи кращу адаптацію в лізі", – ділився Альберт.

***

Тоді здавалося, що він матиме кар'єру знаменитого треквартисти, проте перехід до Фіорентини за 19 млн не допоміг. Скоріше, навпаки – Гудмундссон десь вперся у свою стелю.

Цього сезону в лідера ісландців 2 голи і асист у 9 матчах Серії А.

Більш ефективно Альберт наразі грає у збірній, за яку двічі забив Азербайджану й двічі Україні, увірвавшись до топ-10 бомбардирів в історії Ісландії.

У Альберта точно є зуб на наших. Пам'ятаєте стики за місце на Євро-2024 та гол після замаху, на який купився Бражко?

Так-от це теж був Гудмундссон.

Досі Україна щоразу забивала більше, ніж нащадок славетної острівної династії, проте вкотре випробовувати долю – навіщо? Треба його зупинити – так, як вміли збірні Фоменка, Блохіна, Сабо.

Так, як вміла і збірна Реброва в ті рідкісні вечори, коли у неї йшла гра.

Бо якщо не вийде...

Ви ж чули, як святкує великі тріумфи Гудмундур Бенедіктссон? Можна лише уявити амплітуду звуків, які він видасть, якщо героєм вирішального матчу стане його Альберт.