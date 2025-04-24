Стало відомо, де Україна зіграє з Албанією в жіночій Лізі націй-2025

Жіноча збірна України проведе номінально домашній матч п'ятого туру Ліги націй-2025 роти збірної Албанії у хорватському місті Вараджин.

Про це повідомляє УАФ.

Згідно з джерелом, цей поєдинок проходитиме на стадіоні "NK Varaždin" 30 квітня за підтримки Хорватського футбольного союзу та за погодженням з УЄФА. Час початку гри буде повідомлений пізніше.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" здобули перемогу над Албанією (2:1) в матчі першого туру.

За підсумками чотирьох турів підопічні Володимира Пятенка посідають перше місце групи В4, маючи в активі 10 очок.

Зазначимо, що в разі виграшу свого квартету збірна України перейде до Ліги А наступного циклу. Якщо Україна завершить груповий етап на другому місці, вона зіграє у плейоф за право піднятися до вищого дивізіону з командою, яка посяде третє місце в групі Ліги А.

Нагадаємо, що футболіст Колоса розповів, чи була стимуляція з боку Динамо перед матчем проти Шахтаря.