Україна визначилася зі стартовим складом на матч проти Албанії в Лізі націй

Сьогодні, 30 травня, у Вараждині (Хорватія) проходитиме матч п'ятого туру жіночої Ліги націй-2025, в якому зійдуться Україна та Албанія.

Головний тренер "синьо-жовтих" Володимир Пятенко визначився із футболістками, які вийдуть на поле в цьому поєдинку з перших хвилин.

Україна: Самсон – Корсун, Котик, Шматко, Басанська – Андрухів, Петрик, Семків, Овдійчук – Кравчук, Калініна.

Албанія: Хюска – Тукай, Байрактарі, Сара, Цуррай – Зарка, Франя, Доці – Беріша, Трока, Краснікі.

УАФ

Після перших чотирьох турів турніру українки одноосібно лідирують в групі В4, маючи 10 очок. Албанки у свою чергу посідають третє місце з 6 балами.

У попередній зустрічі цих двох збірних була зафіксована перемога України з рахунком 2:1. Саме цим результатом підопічні Пятенка розпочали свій шлях Лігою націй.

Варто зазначити, що перемога в цій грі гарантує збірній України перше місце квартету, яке виведе її до Дивізіону А.

Нагадаємо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу п'ятого туру Ліги націй-2025 між Україною та Албанією.