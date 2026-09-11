В Албанії президент футбольного клубу вдарив арбітра після матчу: отримав за це жорстке покарання

Президент албанської Влазнії Албан Джафері влаштував скандал після матчу чемпіонату Албанії проти Ельбасані. Функціонер не стримав емоцій після фінального свистка та вдарив представника суддівської бригади просто біля входу до тунелю.

Причиною обурення Джафері стали рішення арбітрів під час зустрічі. VAR скасував два голи Влазнії, а сама гра зрештою завершилася внічию — 1:1.

Після завершення поєдинку президент клубу вступив у конфлікт із другим асистентом головного арбітра Ергісом Спахіу. Коли суддя прямував до тунелю, Джафері підійшов до нього та завдав удару кулаком в обличчя. Інцидент потрапив на відео.

Федерація футболу Албанії відреагувала на поведінку функціонера максимально жорстко. Дисциплінарний та етичний комітет дискваліфікував Джафері на 15 матчів, а до завершення терміну покарання йому також заборонили відвідувати стадіони під час змагань, які проводить федерація.

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На цьому санкції для Влазнії не завершилися. Головний тренер Еді Мартіні отримав шестиматчеву дискваліфікацію за неспортивну поведінку щодо офіційних осіб матчу, а ще один представник клубу, Еліс Дервішай, пропустить чотири зустрічі. Ельбасані своєю чергою оштрафували за порушення вимог безпеки.

Раніше повідомлялося, що воротаря збірної Єгипту оштрафували за удар по голові арбітра.