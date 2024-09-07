Шапаренко заявлений на матч з Албанією під 10 номером

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко отримав десятий номер в заявці збірної України на матч Ліги націй проти Албанії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Зазначимо, що під 10 номером за національну команду виступає вінгер Челсі Михайло Мудрик, але він пропустить зустріч через ушкодження.

Раніше "десятка" була закріплена за Шапаренком в деяких матчах збірної України, а саме в сезонах-2020/21, 2022/23 та 2021/22.

У вересні українці зіграють два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025. Перший тур відбудеться 7 вересня. У Празі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena. 10 вересня на стадіоні Eden Arena зіграють виїзний поєдинок проти збірної Чехії.

Нагадаємо, нещодавно головний тренер України Сергій Ребров оголосив заявку збірної на перший матч у груповому етапі Ліги Націй.